В Симферополе автобус въехал в остановку общественного транспорта
Автобус въехал в остановку общественного транспорта в Симферополе. Об этом проинформировала прокуратура Республики Крым.
Во вторник, 5 мая, около 7 утра автобус, следовавший по маршруту №70, в районе улицы Кечкеметской потерял управление и наехал на остановку общественного транспорта. В результате случившегося пострадала женщина 1978 года рождения, находившаяся на остановке. Её госпитализировали.
В автобусе в момент ДТП находился только водитель. Проверку обстоятельств аварии взяла на себя прокуратура.
Согласно информации ведомства, остановка разрушена, её части разбросаны по земле. Также повреждены забор, фонарный столб и дорожные знаки вблизи остановки.
