Пассажирка московского метро вышла с семенной жидкостью на штанах после поездки
В столице пассажирка метро обнаружила на одежде следы семенной жидкости после поездки на МЦК. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел 4 июня на пути к станции «Ростокино». Девушка ехала в переполненном вагоне, сзади нее находился неизвестный мужчина.
На платформе двое прохожих обратили ее внимание на пятна на брюках, предположив их происхождение. Очевидец передал ей салфетки, которыми она удалила следы.
Пострадавшая обратилась в полицию и написала заявление. Использованные изделия она сохранила и передала правоохранителям в качестве вещдока. Стражи порядка планируют изъять записи с камер видеонаблюдения для установления личности подозреваемого.
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