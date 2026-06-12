Пассажирка московского метро вышла с семенной жидкостью на штанах после поездки

12 июня 2026, 12:18

Девушка вышла из метро с семенной жидкостью на штанах в Москве

Фото: istockphoto/spacedrone808

В столице пассажирка метро обнаружила на одежде следы семенной жидкости после поездки на МЦК. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».