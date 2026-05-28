Мужчина мастурбировал на девушку в московском метро
В московском метро заметили пассажира, который вел себя непристойно рядом с незнакомой девушкой. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Как рассказала очевидица, инцидент произошел несколько дней назад на станции «Арбатская». Она поднималась по эскалатору и обратила внимание на мужчину, который стоял вплотную к другой пассажирке.
По словам москвички, он трогал себя в паховой области. Сначала она подумала, что мужчина просто поправляет одежду, однако позже убедилась в обратном.
Очевидица отметила, что пострадавшей оказалась 19-летняя девушка, хотя она выглядела моложе — примерно на 16 лет. По данным канала, никаких дел на извращенца после произошедшего заведено не было.
