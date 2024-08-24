Пассажирский самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии

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Пассажирский самолет Ан-2, на борту которого находилось 11 человек, совершил экстренную посадку в Якутии. Об этом пишет в своем Telegram-канале ГУ МЧС по республике.
Борт вылетел из поселка Солнечный Усть-Майского района и совершил вынужденную посадку в пяти километрах от места взлета. Уточняется, что причиной экстренной посадки стал отказ двигателя.
Согласно информации ведомства, в результате произошедшего никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что экстренную посадку в аэропорту Шереметьево совершил Боинг-737, в котором началась разгерметизация самолёта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации ведомства, в результате произошедшего никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что экстренную посадку в аэропорту Шереметьево совершил Боинг-737, в котором началась разгерметизация самолёта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова