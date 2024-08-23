Неизвестные подожгли железнодорожный пост на перегоне «Химки-Сходня» в Москве

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В ночь на 23 августа в Москве произошел поджог поста секционирования электросети, расположенного на перегоне «Химки-Сходня» Октябрьской железной дороги. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным канала, преступники забросили в здание бутылки с зажигательной смесью, предварительно выкрутив вентиляционные решетки. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия, однако пост выгорел полностью.
Сообщается, что сооружение использовалось для перераспределения электроэнергии между соседними участками в зависимости от текущей нагрузки.
На месте инцидента сотрудники полиции обнаружили бутылку с горючей жидкостью. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело для расследования указанного происшествия.
Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины снова атаковали нефтебазу в ростовском Пролетарске. Прилет был зафиксирован около 05:00, пострадавших нет. Предполагается, что ВСУ стремятся к тому, чтобы огонь перекинулся на цистерны с керосином, что может значительно увеличить площадь пожара.
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Сообщается, что сооружение использовалось для перераспределения электроэнергии между соседними участками в зависимости от текущей нагрузки.
На месте инцидента сотрудники полиции обнаружили бутылку с горючей жидкостью. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело для расследования указанного происшествия.
Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины снова атаковали нефтебазу в ростовском Пролетарске. Прилет был зафиксирован около 05:00, пострадавших нет. Предполагается, что ВСУ стремятся к тому, чтобы огонь перекинулся на цистерны с керосином, что может значительно увеличить площадь пожара.
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Дарья Осипова