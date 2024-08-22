Три рюмки, смерть и психбольница: жена и дочь так и не проснулись, подробности трагедии в Ногинске

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz
25 октября 2021 года в подмосковном Ногинске произошла жуткая трагедия, которая до сих пор отзывается в умах пользователей сети. Ранним утром 38-летний Александр (имя изменено) завершил ночную смену в такси и вернулся домой. Ожидая встретить жену Ларису (имя изменено) и 2-летнюю дочь Аню (имя изменено) он зашел в квартиру, но к нему так никто и не вышел.
Как погибла двухлетняя девочка, что стало с ее матерью и кого подозревает отец — читайте в материале «Радио 1».
Заподозрив неладное, Александр зашел в комнату, где увидел крепко спящими жену и дочь. Часы в это время показывали уже 9:30 утра. Испугавшись, что они заболели, мужчина начал будить сначала жену, а затем и дочку. Ни одна из них не проснулась. Шокированный отец позвонил в службу спасения.
Прибывшая бригада скорой помощи без особых объяснений забрала пострадавших в больницу. Обеих отправили в реанимацию Ногинской ЦРБ.
Предварительный диагноз породил больше вопросов, чем ответов — отравление алкоголем.
О смерти малышки медики сразу сообщили в полицию, где организовали доследственную проверку и отправили в квартиру Александра оперативников.
При осмотре жилища полицейские обнаружили две пустых бутылки от настойки «Красная ягода» и, по данным «МК», три рюмки и распахнутое настежь окно. Бытовые условия проживания не вызвали вопросов у правоохранителей.
По информации «МК», вскоре выяснилось, что семья попала в поле зрения полиции еще год назад, когда они жили в Электростали. Отмечалось, что отец с ребенком ушли в зоопарк, а мать в это время решила напиться. Очень пьяная женщина в подъезде и стала поводом для соседей обратиться в полицию.
Издание пишет, что криминальное прошлое было и у главы семейства: за его спиной три срока за грабежи. После очередного освобождения, он увел жену у соседа и сам на ней женился.
Лариса оставила свою дочь с бывшим мужем, родив от Александра нового ребенка. По началу их преследовали проблемы с деньгами — у жены 69 тысяч долга по алиментам, бывший супруг выписал ее из квартиры, семья стала часто менять квартиры, ища более дешевые варианты. Однако финансовое положение поправилось, когда Александр начал работать в такси.
После смерти дочери жена Александра еще несколько дней пребывала без сознания в тяжелом состоянии. Однако, когда женщина очнулась, стало понятно — она не ответит, что произошло и как малышка приняла алкоголь. Ларису перевели в психиатрическую клинику.
Убитый горем отец не верит, что его дочь могла перепутать сок с алкогольным напитком. Ему не дают покоя три рюмки на столе, сообщает «МК», и распахнутое настежь окно. Александр настаивает, что у его избранницы в ту ночь были гости.
Старшая дочь Ларисы, которую та оставила в другой семье, отказывается считать ее своей матерью. По словам родственников, подросток полностью оборвала все контакты с ней и называет себя сиротой.
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Беспробудный сонФото: istockphoto/Marija Stepanovic
Заподозрив неладное, Александр зашел в комнату, где увидел крепко спящими жену и дочь. Часы в это время показывали уже 9:30 утра. Испугавшись, что они заболели, мужчина начал будить сначала жену, а затем и дочку. Ни одна из них не проснулась. Шокированный отец позвонил в службу спасения.
Прибывшая бригада скорой помощи без особых объяснений забрала пострадавших в больницу. Обеих отправили в реанимацию Ногинской ЦРБ.
Предварительный диагноз породил больше вопросов, чем ответов — отравление алкоголем.
«Я до сих пор не знаю, что произошло. Меня не было дома. Когда я приехал, они лежали на кровати без сознания, я сразу вызвал скорую и их увезли. Мне так ничего и не объяснили», — приводят слова Александра в «КП».Ближе к полуночи двухлетняя девочка умерла в реанимации, так и не придя в сознание.
Две пустых бутылки и три рюмкиФото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz
О смерти малышки медики сразу сообщили в полицию, где организовали доследственную проверку и отправили в квартиру Александра оперативников.
При осмотре жилища полицейские обнаружили две пустых бутылки от настойки «Красная ягода» и, по данным «МК», три рюмки и распахнутое настежь окно. Бытовые условия проживания не вызвали вопросов у правоохранителей.
Криминальное прошлоеФото: istockphoto/Pavel Starikov
По информации «МК», вскоре выяснилось, что семья попала в поле зрения полиции еще год назад, когда они жили в Электростали. Отмечалось, что отец с ребенком ушли в зоопарк, а мать в это время решила напиться. Очень пьяная женщина в подъезде и стала поводом для соседей обратиться в полицию.
Издание пишет, что криминальное прошлое было и у главы семейства: за его спиной три срока за грабежи. После очередного освобождения, он увел жену у соседа и сам на ней женился.
Лариса оставила свою дочь с бывшим мужем, родив от Александра нового ребенка. По началу их преследовали проблемы с деньгами — у жены 69 тысяч долга по алиментам, бывший супруг выписал ее из квартиры, семья стала часто менять квартиры, ища более дешевые варианты. Однако финансовое положение поправилось, когда Александр начал работать в такси.
Пришла в сознание, но сошла с умаФото: istockphoto/Akarawut Lohacharoenvanich
После смерти дочери жена Александра еще несколько дней пребывала без сознания в тяжелом состоянии. Однако, когда женщина очнулась, стало понятно — она не ответит, что произошло и как малышка приняла алкоголь. Ларису перевели в психиатрическую клинику.
Убитый горем отец не верит, что его дочь могла перепутать сок с алкогольным напитком. Ему не дают покоя три рюмки на столе, сообщает «МК», и распахнутое настежь окно. Александр настаивает, что у его избранницы в ту ночь были гости.
«Это она виновата, ну точно не я, меня даже дома не было, я ничего не знал. <…> Я не понимаю, как это случилось», — цитируют слова Александра в «КП».Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Вскоре еще одно — о халатности, так как следствие изучало версию об отсутствии должного внимания со стороны органов опеки.
Старшая дочь Ларисы, которую та оставила в другой семье, отказывается считать ее своей матерью. По словам родственников, подросток полностью оборвала все контакты с ней и называет себя сиротой.
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Данил Пономарев