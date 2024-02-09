Патрульный катер Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВМС Украины

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Патрульный катер Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер военно-морских сил Украины, следовавший по направлению к Крыму, сообщили в Минобороны России.
Цель была уничтожена около 20:30 мск из штатного вооружения в районе юго-западной части акватории Чёрного моря, пояснили в российском военном ведомстве.
Российское Минобороны регулярно сообщает об атаках безэкипажных катеров ВСУ на ЧМФ, однако все они успешно отбиваются. Также оборонное ведомство РФ часто сообщает о поражении мест хранения и производства морских беспилотников.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Российское Минобороны регулярно сообщает об атаках безэкипажных катеров ВСУ на ЧМФ, однако все они успешно отбиваются. Также оборонное ведомство РФ часто сообщает о поражении мест хранения и производства морских беспилотников.
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Артем Путинцев