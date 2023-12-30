ВС РФ уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины в акватории Чёрного моря

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Минобороны РФ сообщает об уничтожении безэкипажного катера ВМС Украинцы в акватории Чёрного моря.
Отмечается, что около 10:00 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря был замечен украинский беспилотный катер. Российским военным удалось оперативно уничтожить объект.
Ранее сообщалось, что за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских беспилотника над несколькими регионами России, такими как Брянская, Курская, Орловская и Московская области.
Также ночью украинские военные произвели массированный обстрел территории Белгородской области. В результате этого погиб один мирный житель, ещё четверо ранены.
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Ранее сообщалось, что за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских беспилотника над несколькими регионами России, такими как Брянская, Курская, Орловская и Московская области.
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Анастасия Чинкова