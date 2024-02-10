Патрульный на Украине попытался пересечь границу в костюме водолаза

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Украинский патрульный попытался пересечь границу через реку в водолазном костюме, сообщает издание «Страна», ссылаясь при этом на бывшего народного депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.
По словам народного избранника, 19-летний патрульный из украинского города Лубны попытался сбежать из страны через реку Тису. В итоге, его выловили в реке в водолазном костюме с трубочкой и посадили в изолятор временного содержания.
Игорь Мосийчук связывает произошедшее с бунтом полка спецназначения полиции Днепропетровской области. Накануне полк спецназа отказался от отправки на фронт. За это подразделение расформировали и записали всех в штурмовики.
Ранее,депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что работает над альтернативным законопроектом о мобилизации, в котором будет уточняться призыв на службу заключённых.
Несколько дней назад, Вижницком районе Черновицкой области Украины, буквально в нескольких метрах от Румынии пограничники заметили трёх граждан Украины, которые пытались сбежать из страны. Чтобы предотвратить побег, им пришлось стрелять в воздух и спускать с поводка собак.
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Игорь Мосийчук связывает произошедшее с бунтом полка спецназначения полиции Днепропетровской области. Накануне полк спецназа отказался от отправки на фронт. За это подразделение расформировали и записали всех в штурмовики.
Несколько дней назад, Вижницком районе Черновицкой области Украины, буквально в нескольких метрах от Румынии пограничники заметили трёх граждан Украины, которые пытались сбежать из страны. Чтобы предотвратить побег, им пришлось стрелять в воздух и спускать с поводка собак.
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Артем Путинцев