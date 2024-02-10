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Патрульный на Украине попытался пересечь границу в костюме водолаза

«Страна»: Украинский патрульный попытался пересечь границу в водолазном костюме
10 февраля 2024, 04:05
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Украинский патрульный попытался пересечь границу через реку в водолазном костюме, сообщает издание «Страна», ссылаясь при этом на бывшего народного депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.
По словам народного избранника, 19-летний патрульный из украинского города Лубны попытался сбежать из страны через реку Тису. В итоге, его выловили в реке в водолазном костюме с трубочкой и посадили в изолятор временного содержания.

Игорь Мосийчук связывает произошедшее с бунтом полка спецназначения полиции Днепропетровской области. Накануне полк спецназа отказался от отправки на фронт. За это подразделение расформировали и записали всех в штурмовики.


Ранее,депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что работает над альтернативным законопроектом о мобилизации, в котором будет уточняться призыв на службу заключённых.

Несколько дней назад, Вижницком районе Черновицкой области Украины, буквально в нескольких метрах от Румынии пограничники заметили трёх граждан Украины, которые пытались сбежать из страны. Чтобы предотвратить побег, им пришлось стрелять в воздух и спускать с поводка собак.

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#граница
#украина
#румыния
#полицейские
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Жертвами флоридской авиакатастрофы стали два человека
CBS: При крушении самолёта во Флориде погибли два человека
10 февраля 2024, 03:44

Фото: iStock/icholakov

По предварительным данным, два человека погибли в результате крушения самолета во Флориде, сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на местные власти.
Ранее «Радио 1» сообщало, что частный самолёт Bombardier Challenger 604 разбился недалеко от американского Неаполя в штате Флорида, упав прямо на трассу. ЧП произошло в округе Коллиер на трассе I-75.

Предварительно, у бизнес-джета отказали оба двигателя незадолго до посадки в аэропорту, поэтому экипаж принял решение попробовать сесть на автомагистраль, однако в итоге самолёт не смог дотянуть до ВПП и рухнул на трассу, при этом столкнувшись с автомобилем.

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#сша
#погибшие
#самолет
#крушение
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Басманный суд арестовал крымского бизнесмена Азарова за мошенничество
ТАСС: Крымского бизнесмена Дениса Азарова арестовали за мошенничество
10 февраля 2024, 03:06

Фото: iStock/Andrey_Mikhaylov

Бизнесмен Денис Азаров, экс-гендиректор угольных предприятий Ростовской области, отправлен на два месяца в СИЗО решением Басманного суда Москвы, сообщает ТАСС
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия и в отношении Азарова Дениса Геннадьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 8 апреля 2024 года», ― сказано в заявлении столичной пресс-службы судов общей юрисдикции.

Азаров является фигурантом уголовных дел о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бизнесмен был генеральным директором двух ростовских угольных предприятий, которые Владимир Путин разрешил продать.

Напомним, что в январе 2024 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продаже предприятий «Шахтоуправление «Обуховская» и «Донской антрацит». Ранее они принадлежали украинскому олигарху Ринату Ахметову и российской организации «Лучшее решение».

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#суд
#мошенничество
#бизнесмен
#арест
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Частный самолёт Bombardier разбился во Флориде, причины устанавливаются
Mash: Около Неаполя во Флориде разбился частный самолёт Bombardier Challenger
10 февраля 2024, 00:38

Фото: iStock/Nimdamer

Частный самолёт Bombardier Challenger 604 разбился недалеко от американского Неаполя в штате Флорида, упав прямо на трассу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash cо ссылкой на местные СМИ.
ЧП произошло в округе Коллиер на трассе I-75. Предварительно, у бизнес-джета отказали оба двигателя незадолго до посадки в аэропорту, поэтому экипаж принял решение попробовать сесть на автомагистраль, однако в итоге самолёт не смог дотянуть до ВПП и рухнул на трассу, при этом столкнувшись с автомобилем.



На борту могли находиться до 12 человек, их судьба пока неизвестна.

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#сша
#крушение
#самолет
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В Петербурге сотни квартир сидят без тепла из-за прорыва трубы с кипятком
SHOT: В Cанкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком, без тепла более 500 квартир
10 февраля 2024, 00:04

Фото: iStock/Dima_Berlin

Более пяти сотен квартир остались без тепла из-за коммунальной аварии в Санкт-Петербурге, после того, как в Василеостровском районе города прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно информации канала, после того, как труба лопнула сегодня вечером во дворе одного из домов на улице Кораблестроителей, мощный поток горячей воды пробил асфальт. В итоге его куски разлетелись по округе, побив несколько автомобилей.



Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Участок трубопровода ремонтируют, работы закончат к 6 утра. В зоне дефекта припаркованы автомобили. Любой реальный ущерб обещают возместить.

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#санкт-петербург
#аварии
#трубы
#горячая вода
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Патрульный катер Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВМС Украины
Минобороны: Уничтожен направлявшийся к Крыму украинский безэкипажный катер
09 февраля 2024, 23:44

Фото: iStock/bbsferrari

Патрульный катер Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер военно-морских сил Украины, следовавший по направлению к Крыму, сообщили в Минобороны России.
Цель была уничтожена около 20:30 мск из штатного вооружения в районе юго-западной части акватории Чёрного моря, пояснили в российском военном ведомстве.

Российское Минобороны регулярно сообщает об атаках безэкипажных катеров ВСУ на ЧМФ, однако все они успешно отбиваются. Также оборонное ведомство РФ часто сообщает о поражении мест хранения и производства морских беспилотников.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#черноморский флот
#всу
#украина
#дрон
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Очевидцы сообщили о падении лифта в многоэтажке на юго-востоке Москвы
Baza: На юго-востоке Москвы упал лифт с женщиной внутри
09 февраля 2024, 21:23

Фото: istock / alex_u

На юго-востоке Москвы рухнул лифт с женщиной внутри. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел в доме на Краснодарской улице. Как сообщили свидетели, состояние пострадавшей точно неизвестно, но они отмечают, что она подает признаки жизни. На место происшествия выехала бригада скорой помощи и спасатели. Подробности уточняются.

До этого сообщалось, что у жительницы Башкирии забрали дочь, которую она на протяжении нескольких лет держала взаперти. Женщина запрещала ей ходить в образовательные и медицинские учреждения. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#происшествия
#женщины
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В Путилкове курьер на электровелосипеде сбил школьника и скрылся
09 февраля 2024, 20:29

Красногорская городская прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования ребёнка в этом городском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.
Инцидент произошёл на ул. Просторной в деревне Путилково, когда девятилетний школьник возвращался домой. Предварительно установлено, что курьер, двигавшийся на электровелосипеде, сбил мальчика рядом с подъездом и скрылся с места происшествия.

Со слов очевидцев, мужчина протащил мальчика за собой несколько метров.

Прокуратура контролирует ход и результаты проверки, которую проводит территориальный отдел полиции.

Данные о состоянии пострадавшего не поступали.

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#ребёнок
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#московская область
#велосипед
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«Притворялся врачом и скрывался восемь лет»: СК завершил расследование дела педофила
В Оренбуржье завершили расследование дела педофила, который скрывался восемь лет
09 февраля 2024, 20:26

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

В Оренбургской области рассмотрят дело 45-летнего мужчины, который домогался несовершеннолетней 9 лет назад. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По информации ведомства, 19 марта 2015 года обвиняемый узнал, что ребенок остался дома без родителей. Он притворился врачом, проник в квартиру и начал приставать к девочке. После этого оренбуржец попытался обеспечить себе алиби и уехал из региона. Педофилу удалось скрываться от следствия 8 лет.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Дело направленно для рассмотрения в суд.

Ранее сообщалось, что в Москве курьер попытался совратить девочку в подъезде. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ребёнок
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#насилие
#педофилия
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На Урале поймали педофила, насиловавшего дочь сожительницы шесть лет
В Свердловской области задержали педофила, который насиловал девочку шесть лет
09 февраля 2024, 19:13

Фото: istock / Giulio Fornasar

В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину за изнасилования несовершеннолетней дочери сожительницы. Об этом информирует РЕН ТВ.
Инцидент произошел в Березовском. По информации источника, в полицию обратилась мать девочки. Она сообщила, что мужчина с 2018 года по середину января 2024 года несколько раз совершал сексуальное насилие в отношении подростка.

В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сына «маршруточного короля» Москвы и Подмосковья подозревают в изнасиловании. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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