«Спустили собак»: Пытавшихся бежать украинцев поймали в нескольких метрах от Румынии

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Украинцы, пытавшиеся сбежать от мобилизации, были задержаны в нескольких метрах от границы с Румынией, об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёл Вижницком районе Черновицкой области. В нескольких метрах от Румынии пограничники заметили трёх граждан Украины, которые пытались сбежать из страны. Чтобы предотвратить побег, им пришлось стрелять в воздух и спускать с поводка собак.
Пограничники пытались отыскать проводника, который собирался помочь украинцам сбежать, однако, сделать этого не удалось.
В результате, двоим из трёх неудавшихся беглецов грозит административное дело, а одному — уголовное за сопротивление сотрудника правоохранительных органов.
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Пограничники пытались отыскать проводника, который собирался помочь украинцам сбежать, однако, сделать этого не удалось.
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Евгения Парфентьева