Пенсионерка из Кузбасса отдала мошенникам золотые слитки и все деньги
Пенсионерка из Кемеровской области отдала мошенникам золотые слитки, общий вес которых составлял 150 граммов, а также всю накопленную наличность. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса.
Известно, что 79-летней женщине позвонила неизвестная и сообщила, что ее деньги находятся в опасности. Для спасения накоплений мошенница посоветовала пенсионерке собрать все ценности и передать их курьеру. Тогда жительница Новокузнецка отправилась в банк и выполнила все требования, полученные по телефону.
«Следуя указаниям мошенницы, женщина поместила ценности и деньги в пакет, перемотала его скотчем и передала курьеру», — приводит «Сiбдепо» сообщение полиции.
В итоге общий ущерб составил более трех миллионов рублей. Сейчас полицейские ищут мошенницу, представившуюся сотрудником банка, а также курьера. Обоим грозит до 10 лет тюрьмы.