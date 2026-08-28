Пенсионерка из Кузбасса отдала мошенникам золотые слитки и все деньги

28 августа 2026, 16:31

Фото: iStock/fizkes

Пенсионерка из Кемеровской области отдала мошенникам золотые слитки, общий вес которых составлял 150 граммов, а также всю накопленную наличность. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса.





Известно, что 79-летней женщине позвонила неизвестная и сообщила, что ее деньги находятся в опасности. Для спасения накоплений мошенница посоветовала пенсионерке собрать все ценности и передать их курьеру. Тогда жительница Новокузнецка отправилась в банк и выполнила все требования, полученные по телефону.





«Следуя указаниям мошенницы, женщина поместила ценности и деньги в пакет, перемотала его скотчем и передала курьеру», — приводит «Сiбдепо» сообщение полиции.