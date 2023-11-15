Пенсионерка продала две квартиры в Москве и отдала деньги мошенникам ради «инвестиций»

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В Москве 77-летнюю пенсионерку обманули мошенники, благодаря которым она продала 2 квартиры ради заработка на «инвестициях». Об этом сообщает телеграм-канал московской прокуратуры.
«77-летней женщине позвонили злоумышленники и предложили зарабатывать на инвестициях. Неизвестные обещали быстрый и гарантированный доход. Введенная в заблуждение пенсионерка по указанию аферистов открыла счет на инвестиционной платформе, прошла «видеокурс» обучения и под руководством «менеджера» внесла денежные средства на счет», — пишет ведомство.Пенсионерка под «кураторством» мошенников продала квартиру на улице Люблинская и получила за нее 6 миллионов рублей. Средства она принесла в офис на Пресненской набережной, а позже увидела, что ее профиль заблокирован. Для разблокировки злоумышленники убедили продать еще одну квартиру на улице Шипиловская и перевести деньги. Спустя время они перестали отвечать.
Прокуратора предупредила, что не стоит следовать инструкциям, которые диктуют незнакомцы по телефону, тем более о снятии или переводе финансов, покупке акций и установки сторонних приложений на свои устройства.
«Это мошенничество! Прекратите общение», — призвали в прокуратуре.
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