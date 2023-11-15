Сжёгшая в печи ребёнка жительница Приморья ранее была лишена родительских прав

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Жительница Приморья, которая родила ребёнка дома и сразу же сожгла его в печи, уже была лишена родительских прав в отношении двоих детей, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
По словам источника агентства, ранее женщину лишили родительских прав в отношении детей 2008 и 2011 годов рождения, поскольку она ведёт асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем.
Ранее стало известно, что в полицию приморского посёлка Оленевод обратилась женщина, которая заявила, что её соседка родила ребёнка, однако, он сразу же пропал. Правоохранители нагрянули в дом матери с проверкой, но никаких следов новорожденного обнаружить не смогли. Женщина самостоятельно пояснила, что родила дома, а затем решила избавиться от ребёнка.
Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».
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Ранее стало известно, что в полицию приморского посёлка Оленевод обратилась женщина, которая заявила, что её соседка родила ребёнка, однако, он сразу же пропал. Правоохранители нагрянули в дом матери с проверкой, но никаких следов новорожденного обнаружить не смогли. Женщина самостоятельно пояснила, что родила дома, а затем решила избавиться от ребёнка.
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Евгения Парфентьева