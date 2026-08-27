Пенсионерка жестоко расправилась с сыном в Кузбассе

27 августа 2026, 13:39

Фото: iStock/zoka74

В Белове Кемеровской области задержали пенсионерку, которая убила собственного сына. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.





По данным «Сiбдепо», 72-летняя женщина в ходе конфликта с 46-летним сыном нанесла ему удар ножом в грудь. Мужчина скончался на месте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.





«Следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления – нож, допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз», — отметили в ведомстве.