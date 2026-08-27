Женщина избавилась от любовника с помощью мужа и сбежала в другую страну
В Мексике арестовали 32-летнюю Мисти Гомес и ее 40-летнего мужа Антонио Гарсию, которых обвиняют в убийстве любовника женщины. Об этом сообщает издание People.
37-летнего Джеффри Бернарди из города Кловис, штат Калифорния, жестоко избили 18 декабря 2025 года. Врачи боролись за его жизнь два дня, но спасти так и не смогли.
Возлюбленная погибшего оказалась единственной свидетельницей трагедии. Она заявила матери Бернарди, что на него напал неизвестный в черной одежде. У постели избранника женщина плакала и говорила, что виновного надо найти во что бы то ни стало.
Позже следователи выяснили, что нападение было спланированным. Они узнали, что Гомес замужем за Гарсией, и супруги могут быть причастны к убийству. К тому времени они скрылись в Мексике, однако 19 августа их задержали и экстрадировали в США. Ключевой уликой стала переписка между супругами.
Мотив преступления пока не установили. Мать убитого утверждает, что сын не знал о замужестве любимой и планировал сделать ей предложение. У женщины остались две дочери от предыдущего брака — их передали под опеку мексиканских властей.
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