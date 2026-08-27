Женщина избавилась от любовника с помощью мужа и сбежала в другую страну

27 августа 2026, 13:16

В США женщина убила любовника с помощью мужа и сбежала в Мексику

Фото: iStock/zoka74

В Мексике арестовали 32-летнюю Мисти Гомес и ее 40-летнего мужа Антонио Гарсию, которых обвиняют в убийстве любовника женщины. Об этом сообщает издание People.