Россиянка убила подругу из-за неприязни, а затем распилила и выбросила в мусор
Жительница Курганской области убила и расчленила знакомую, а останки выбросила в мусор. Об этом информирует управление МВД по региону.
Установлено, что 49-летняя пропавшая женщина накануне исчезновения пришла в гости к 46-летней приятельнице. Там они вместе с ещё одной подругой употребляли алкоголь. Хозяйка испытывала к гостье личную неприязнь и нанесла ей несколько ударов битой по голове.
Когда пострадавшая перестала подавать признаки жизни, женщина и её подруга приняли решение избавиться от тела. Они распилили его и выбросили части в мусорные контейнеры, а мобильный телефон убитой сдали в комиссионный магазин.
Позже подозреваемая уехала в другой регион, но сотрудники полиции установили её местонахождение, выехали на задержание и взяли женщину под стражу. Следствие возбудило уголовное дело. В случае доказательства вины суд может приговорить её к лишению свободы на срок до 15 лет.
Читайте также: