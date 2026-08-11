Россиянка убила подругу из-за неприязни, а затем распилила и выбросила в мусор

11 августа 2026, 20:00

В Курганской области женщину арестовали за убийство и расчленение знакомой

Фото: Istock/filipobr

Жительница Курганской области убила и расчленила знакомую, а останки выбросила в мусор. Об этом информирует управление МВД по региону.