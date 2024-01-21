В Лондоне женщина убила 11-летнюю соседку незаконным средством от клопов

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В Лондоне 11-летняя девочка умерла из-за того, что её соседка, предположительно, использовала в своей квартире незаконное средство от клопов. Она предстанет перед судом, пишет People.
The Times ранее сообщало, что в декабре 2021 года Фатиха Сабрин скончалась в результате попадания в её квартиру опасного газа фосфина. По версии издания, газ просочился от соседей, которые травили клопов нелегальным средством.
После смерти девочки 33-летней Джесмин Актер, проживающей по соседству, предъявили обвинения. Отмечается, что сама обвиняемая в ходе слушаний 12 января в Лондоне свою вину не признала.
Обвинение утверждает, что Актер в ноябре 2021 года привезла из Италии нелицензированное средство. Предполагается, что под действием влаги активировался фосфид алюминия, который и спровоцировал образование опасного газа, проникшего в соседнюю квартиру.
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После смерти девочки 33-летней Джесмин Актер, проживающей по соседству, предъявили обвинения. Отмечается, что сама обвиняемая в ходе слушаний 12 января в Лондоне свою вину не признала.
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Диана Аванесян