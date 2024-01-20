В Новосибирске мать забила годовалого ребёнка и закопала тело во дворе

Фото: iStock/Dzurag
В Новосибирске женщина забила годовалую дочь, а тело ребёнка закопала во дворе дома.
РЕН ТВ пишет, что 28-летняя женщина является гражданкой Узбекистана и в РФ проживала незаконно.
На допросе выяснилось, что с 2021 года женщина систематически избивала ребёнка. В августе того же года девочка скончалась. Труп ребёнка помогал закапывать сожитель женщины.
Из-за того, что родители девочки проживали в России нелегально, ребёнка нигде не зарегистрировали. У девочки не было документов, поэтому о её смерти никто не знал.
Родители погибшего ребёнка сами навели на себя подозрения: они выкладывали в социальные сети видео с избиением девочки, а потом с похоронами.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае ребёнок умер от острого отравления, съев домашнюю котлету с высоким содержанием нитритной соли, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале. По информации ведомства, трагедия произошла в деревне Айдара Енисейского района.
Читайте также:
Петербурженка заблудилась по дороге домой с другом и скончалась в поле
В приамурском поселке в пожаре погиб 2-летний ребёнок
В Махачкале погибла семья с маленькими детьми после взрыва газа в частном доме
На допросе выяснилось, что с 2021 года женщина систематически избивала ребёнка. В августе того же года девочка скончалась. Труп ребёнка помогал закапывать сожитель женщины.
Родители погибшего ребёнка сами навели на себя подозрения: они выкладывали в социальные сети видео с избиением девочки, а потом с похоронами.
«В полицию пожаловались на видео в мессенджере, на котором родители хоронят ребенка во дворе частного дома в Новосибирске. Перед этим эти же родители выкладывали видео, где женщина учит дочь ходить и с силой бьет ее по голове», –сообщил РЕН ТВ источник.Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае ребёнок умер от острого отравления, съев домашнюю котлету с высоким содержанием нитритной соли, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале. По информации ведомства, трагедия произошла в деревне Айдара Енисейского района.
Читайте также:
Петербурженка заблудилась по дороге домой с другом и скончалась в поле
В приамурском поселке в пожаре погиб 2-летний ребёнок
В Махачкале погибла семья с маленькими детьми после взрыва газа в частном доме
Мария Фирсова