Мужчина устроил стрельбу на свадьбе и ранил семилетнюю девочку

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На свадьбе в Карачаево-Черкессии мужчина устроил стрельбу, а одна из пуль случайно попала в семилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Отмечается, что инцидент произошёл 19 января. В полицию поступило сообщение из больницы, в которую доставили семилетнего ребёнка с огнестрельным ранением плеча. В клинике ребёнку оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
В ведомстве рассказали, что мужчина открыл огонь в воздух из зарегистрированного пистолета. Одна из пуль срикошетила и попала в ребёнка.
В отношении нарушителя был составлен административный протокол, согласно которому на мужчину наложат штраф в размере 50 тысяч рублей с изъятием оружия и патронов.
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В ведомстве рассказали, что мужчина открыл огонь в воздух из зарегистрированного пистолета. Одна из пуль срикошетила и попала в ребёнка.
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Анастасия Чинкова