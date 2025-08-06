Пеплопад зафиксировали на Камчатке
В поселке Ключи, расположенном в Усть-Камчатском районе Камчатского края, зафиксирован пеплопад. Об этом сообщает Ura.ru.
По информации регионального управления МЧС РФ, в ближайшие три дня в регионе прогнозируется пароксизмальное извержение Ключевского вулкана.
Ожидается, что высота пеплового столба может достичь 12 тысяч метров, а лавовые потоки протянутся на несколько километров.
В связи с этим жителей и туристов призвали воздержаться от посещения района вулкана. Руководителям туристических групп рекомендовано изменить маршруты, чтобы исключить приближение к опасной зоне.
Напомним, что 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 — самое мощное с 1952 года. Власти предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим ЧС. Четыре волны повредили портовую инфраструктуру и несколько других объектов.
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