Пеплопад зафиксировали на Камчатке

06 августа 2025, 15:26

В Усть-Камчатском районе зарегистрировали выпадение пепла

Фото: Telegram-канал «Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН»

В поселке Ключи, расположенном в Усть-Камчатском районе Камчатского края, зафиксирован пеплопад. Об этом сообщает Ura.ru.