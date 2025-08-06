Извержение Ключевского вулкана на Камчатке привело к разрушению дамбы

06 августа 2025, 03:29

Фото: iStock/joebelanger

На Камчатке извержение Ключевского вулкана привело к разрушению дамбы, которую построили в 2023 году. Вода хлынула по обоим рукавам реки Студеная. Об этом сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.





Уточняется, что поток лавы вулкана спускается по склону к леднику Богдановича. Таяние льда высвобождает огромные объемы воды. Та устремляется вниз по склону, формируя мощные грязекаменные потоки. Они создают угрозу размыва участков дорог и блокирования движения транспорта. Кроме того, существует опасность для туристов.





«В случае схода значительных грязевых потоков, они неминуемо достигнут трассы Мильково-Усть-Камчатск на участке со 153 по 187 км и приведут к ее размытию и блокированию движения автотранспорта. Возникает угроза для туристов в Толбачинском доле. Находящиеся там люди могут быть заблокированы», — говорится в сообщении пресс-службы.