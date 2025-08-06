Милонов предложил выпускать жидкости для вейпов в форме злокачественных опухолей

06 августа 2025, 15:03

Депутат Госдумы Милонов предложил придавать жидкости для вейпа вид гангрены и страданий

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Татар-информом» поддержал инициативу о размещении пугающих изображений на устройствах для нагревания табака.





Идею ранее озвучил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, предложив наносить на такие устройства графические предупреждения, аналогичные тем, что есть на пачках сигарет.



По его словам, это поможет бороться с ложным ощущением безопасности подобных гаджетов у молодежи, а также перенять опыт европейских стран, где используются устрашающие картинки.



Милонов отметил, что системы нагревания табака представляют собой такую же опасность для здоровья, как и традиционные сигареты.





«Они должны обязательно, как сигареты, маркироваться не только надписями, но и соответствующими картинками, поскольку на сегодняшний день складывается искажённое впечатление о якобы безопасности и значительно меньшей опасности для здоровья», — уточнил депутат в беседе с «Татар-информом».

«Полный запрет вейпов уже стоит на пороге. Я бы предложил продавать жидкости для испарения вейпов исключительно в виде злокачественных опухолей, в виде результатов гангрены и страданий, чтобы они были некрасивыми», — заявил он.