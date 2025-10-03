Переехавшего байкера в Петербурге водителя Rolls-Royce выпустили из СИЗО
Сергея Сосорева, который на Rolls‑Royce переехал мотоциклиста в Санкт‑Петербурге, отпустили из‑под стражи.
Об этом 3 октября сообщил корреспондент «Известий» из Красносельского районного суда.
Известно, что Сосорев возместил ущерб в полном объёме. В 2024–2025 годах он 44 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В отношении него возбудили уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью и покушении на убийство.
«Освободить Сосорева из-под стражи в зале суда незамедлительно», — говорится в материале.
Авария произошла 1 июня на пересечении Петергофского шоссе и улицы Адмирала Трибуца. Rolls‑Royce под управлением 37‑летнего председателя правления ТСН «Всеволожский 29» сбил мотоциклиста Мавлета Эсенболатова, движущегося по левой полосе, после чего автомобиль переехал его колесами.
По словам очевидца, водитель и пассажир подошли к пострадавшему, но не оказали помощи и пытались скрыть следы. Эсенболатова доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Ему сделали несколько операций, у него переломы таза, плеча, локтя и нескольких позвонков. Предстоит ещё одна операция.