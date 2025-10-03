Переехавшего байкера в Петербурге водителя Rolls-Royce выпустили из СИЗО

03 октября 2025, 17:48

Фото: istockphoto/Rawf8

Сергея Сосорева, который на Rolls‑Royce переехал мотоциклиста в Санкт‑Петербурге, отпустили из‑под стражи.





Об этом 3 октября сообщил корреспондент «Известий» из Красносельского районного суда.



Известно, что Сосорев возместил ущерб в полном объёме. В 2024–2025 годах он 44 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В отношении него возбудили уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью и покушении на убийство.





«Освободить Сосорева из-под стражи в зале суда незамедлительно», — говорится в материале.