Перенесшего онкологическую операцию ребенка избили в российском лагере
В детском оздоровительном лагере «Волна» в Камчатском крае произошел инцидент с участием школьника, перенесшего онкологическую операцию. По словам матери, мальчика систематически травили, а затем жестоко избили в столовой — при этом вожатая не вмешалась в конфликт.
Как сообщили в региональном управлении МВД России, женщина обратилась в правоохранительные органы с жалобой на издевательства над сыном. По ее словам, в начале июня она привезла двоих детей в лагерь. Уже на третий день пребывания старший сын начал подвергаться травле со стороны сверстников. Об этом матери рассказала дочь, находившаяся в том же учреждении.
Родительница провела беседу с руководством лагеря, где ее заверили, что ситуация находится под контролем. Однако 19 июня, как утверждает женщина, в столовой произошла потасовка, в ходе которой школьника жестоко избили. Мать настаивает, что вожатая, присутствовавшая на месте происшествия, не предприняла попыток остановить конфликт.
Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае Инесса Койрович подтвердила, что лично выезжала в лагерь для выяснения обстоятельств. Она ожидает официальные данные из прокуратуры и полиции. При этом детский омбудсмен отметила, что версия произошедшего, изложенная сотрудниками лагеря, расходится с показаниями матери.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. Подробности выясняются.
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