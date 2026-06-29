Перенесшего онкологическую операцию ребенка избили в российском лагере

29 июня 2026, 15:14

МВД: Мать пожаловалась, что ее сына избили и травили в лагере на Камчатке

Фото: istockphoto/Oleg Elagin

В детском оздоровительном лагере «Волна» в Камчатском крае произошел инцидент с участием школьника, перенесшего онкологическую операцию. По словам матери, мальчика систематически травили, а затем жестоко избили в столовой — при этом вожатая не вмешалась в конфликт.