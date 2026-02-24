Семья убитого в Петербурге мальчика Паши столкнулась с травлей
После гибели девятилетнего Паши в Петербурге его семья столкнулась с травлей. Об этом юрист Никита Сорокин сообщил в своём Telegram-канале.
По версии следствия, к убийству ребёнка имеет отношение 38-летний мужчина. Также следователи считают, что он может быть связанным с изготовлением детской порнографии. В опубликованных материалах говорится, что мальчика заманили, похитили, избили и утопили. Подозреваемого задержали при попытке выехать из России.
Сорокин утверждает, что внимание части аудитории сместилось с фигуры обвиняемого на родственников погибшего. По его словам, сначала участники группы действовали через комментарии и распространяли клевету, а затем перешли к открытому преследованию. При этом официальных подтверждений этим заявлениям на текущий момент нет.
Юрист отметил, что подобные действия могут подпадать под статью о возбуждении ненависти либо вражды, совершённом группой лиц, которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Он также заявил, что персональные данные участников группы уже установили.
Трагедия произошла 30 января на парковке торгового комплекса на Таллинском шоссе. Через несколько дней поисков тело ребёнка нашли в водоёме за городом. Подозреваемый, как сообщалось, дал признательные показания.
