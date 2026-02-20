Травля пятиклассника в школе Копейска закончилась сотрясением мозга
Жительница Копейска заявила, что над ее сыном-пятиклассником более года издеваются в школе. Подробностями она поделилась с агентством Ura.ru.
По словам женщины, одноклассники постоянно задирают и оскорбляют ее ребенка. Последний конфликт закончился для мальчика сотрясением мозга и травмой ноги. При этом учителя, как утверждает родительница, предпочитают не вмешиваться в ситуацию.
Семья обращалась в полицию, однако там школьника обвинили во лжи и пригрозили возбудить дело о хулиганстве, хотя часть нападений зафиксировали камеры видеонаблюдения. Администрация школы после встреч с семьей также не предприняла никаких действий.
Мать мальчика полагает, что травля началась из-за оскорбительных рисунков. Однако она уверена, что их автором является другой ученик, а не ее сын. Сейчас в отношении родителей возбуждены дела о неисполнении родительских обязанностей. Они готовы провести экспертизу, чтобы доказать свою правоту.
