Перенёсшему удар молнии российскому туристу в Грузии стало хуже

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Состояние российского туриста, который чудом остался в живых после удара молнии в Батуми, заметно ухудшилось. Пока он остаётся в грузинской клинике.
В разговоре с телеграм-каналом SHOT 32-летнийПавел из Самары рассказал, что у него стала отниматься правая нога и он практически не может ходить, не имея опоры под руками. Врачи запретили ему вставать с постели, поэтому пребывание в клинике затянется на неопределённый срок. В лучшем случае потребуется неделя для хотя бы частичного восстановления подвижности конечностей.
Счёт за медицинские услуги перевалил уже за две тысячи долларов. Пациенту помогают деньгами друзья и родственники. Неожиданно пришёл перевод от музыканта с псевдонимом Нейромонах Феофан, под чью песню Павел танцевал, когда в него ударила молния.
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Александр Бойцов