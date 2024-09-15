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Перенёсшему удар молнии российскому туристу в Грузии стало хуже

15 сентября 2024, 11:07
Фото: istockphoto/Dmitry Domnin

Фото: istockphoto/Dmitry Domnin

Состояние российского туриста, который чудом остался в живых после удара молнии в Батуми, заметно ухудшилось. Пока он остаётся в грузинской клинике.


В разговоре с телеграм-каналом SHOT 32-летнийПавел из Самары рассказал, что у него стала отниматься правая нога и он практически не может ходить, не имея опоры под руками. Врачи запретили ему вставать с постели, поэтому пребывание в клинике затянется на неопределённый срок. В лучшем случае потребуется неделя для хотя бы частичного восстановления подвижности конечностей.

Счёт за медицинские услуги перевалил уже за две тысячи долларов. Пациенту помогают деньгами друзья и родственники. Неожиданно пришёл перевод от музыканта с псевдонимом Нейромонах Феофан, под чью песню Павел танцевал, когда в него ударила молния.

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#клиника
Стало известно состояние пострадавших в ДТП в Египте россиян
Посольство: россияне получили в ДТП в Египте различные травмы
15 сентября 2024, 11:19

Фото: istockphoto/Tamer Soliman

Всем пострадавшим в ДТП в Египте россиянам оказали медпомощь, некоторых госпитализировали, сообщает посольство РФ в Каире.
«Посольство держит на контроле ситуацию с попавшими в ДТП в Египте российскими туристами и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего», — пояснили там.

В дипмиссии добавили, что у туристов травмы различной степени тяжести.

Автобус, двигавшийся в Каир из Шарм-эш-Шейха, перевернулся в провинции Суэц на дороге. По данным местных журналистов, в салоне были 43 туриста, 21 из которых являются россиянами, а четверо — гражданами Египта. Погибших нет. В Суэц направлен сотрудник российского консульства для оказания помощи.

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#мир
#египет
#россияне
#дтп
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Курянка рассказала о нападениях ВСУ на мирных жителей в Курской области
15 сентября 2024, 10:31

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Боевики ВСУ нападают на мирных жителей Курской области и держат их в подвалах, передает ТАСС. По словам местной жительницы Беловского района Нины, люди прячутся от украинских радикалов.
«Стрельба. Руки-ноги затрусились, сумку хватаю обратно. Не помню, закрывала или не закрывала дом. В кустах сидели, пережидали, а они (ВСУ) стреляли. Вниз по улице съехали и там стреляли», — пояснила женщина следователям.

Она добавила, что стрельба, судя по звуку, была не из автомата. Украина напала в Курской области ранним утром, 6 августа. Противнику дали отпор росгвардейцы, бойцы ВС РФ, а также пограничники. Бои в регионе продолжаются по сей день.

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#мир
#украина
#россия
#всу
#курская область
#война
#сво
#новости
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Мальчик спас бабушку от разъяренного быка
Metro: в Индии внук спас бабушку от разъяренного и топчущего ее быка
15 сентября 2024, 10:14

Фото: istockphoto/alberto clemares expósito

Бродячий бык напал на идущую с внуком пенсионерку в Индии, передает издание Metro. Все случилось на севере страны в Махендрагархе штата Харайана, когда животное кинулось на пожилую женщину и стало ее топтать.
Внук оказался не из робкого десятка и стал отгонять разъяренного быка. Оттащить агрессора от пострадавшей мальчику помогли местные жители.

Внука с бабушкой госпитализировали, у пенсионерки сломана рука, а у мальчика ушибы.

Похожий случай произошел в Краснодарском крае, где женщине нанес травмы агрессивный бык. Та хотела вернуть его в загон. На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь, пострадавшую отвезли в больницу.

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#мир
#индия
#животные
#пенсионеры
#дети
#новости
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Около 20 человек отравились в столовой социального центра в Москве
15 сентября 2024, 07:08

Фото: istockphoto/Doucefleur

Накануне, 14 сентября, в Москве порядка 20 человек были госпитализированы с симптомами пищевого отравления. Как было установлено, все они питались в столовой одного из столичных социальных центров.
Как сообщили в официальном телеграм-канале представители московского управления Следственного комитета РФ, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей»).

Сотрудники надзорного ведомства проводят комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. Столовая временно закрыта, продукты с кухни изъяты. Назначено проведение соответствующих экспертиз.

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#уголовное продукты
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#столовая
#сотрудники
#рф
#москва
#отравление
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Автобус с российскими туристами перевернулся в Египте
Cairo24: более 20 туристов из России пострадали в ДТП в Египте
15 сентября 2024, 03:47

Фото: istockphoto/conejota

Автобус с туристами разбился на трассе Суэц-Каир в Египте, сообщает Cairo24.
В результате аварии пострадали 43 человека четырех национальностей, в том числе более 20 россиян. На место происшествия прибыли медики. У пострадавших диагностированы легкие и средние травмы.

По данным издания, водитель автобуса задержан для участия в допросе. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и причины аварии. По предварительной информации, водитель мог превысить скорость или не справиться с управлением из-за спустившей шины. О происшествии проинформированы представители посольств Турции, России, Великобритании и Италии.

Ранее российский турист пострадал от падающих камней в Саклыкенте, самой длинной и глубокой долине в Турции. Вскоре он был спасен и передан врачу.

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#турция
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В Курской области бойцы ВСУ обратились в бегство из-за голоса их товарища
15 сентября 2024, 02:14

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Российские солдаты обратили в бегство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области голосами их товарищей. Об использовании этого психологического приема сообщил Telegram-канал «Два майора».
По данным канала, российские солдаты захватили одного из украинских солдат и попросили его записать речь к товарищам, которую затем открыли на линии фронта. Бойцы ВСУ, находившиеся в 50 метрах от них, испугались, услышав его голос и свои имена.

«И ВСУшники начали сваливать, уже 12 человек, мы заметили с дрона как они тикают. У них там панические настроения, командира их ранило и увезли, и они там одни в полуокружении», – сообщил канал.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий в приграничном районе; 10 сентября стало ясно, что российские войска перешли в контрнаступление. На следующий день командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что около 12 населенных пунктов в регионе вернулись под контроль России.

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#курская область
#всу
#вс рф
#военные
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Алаудинов раскрыл потери России и ВСУ в Курской области
Алаудинов: потери ВСУ в Курской области намного выше, чем у ВС РФ
15 сентября 2024, 01:24

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области значительно превышают потери российском армии. О таком процентном соотношении потерь в Telegram-канале рассказал генерал-майор Апти Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат».
Он отметил, что российские войска регулярно «уничтожают целыми пачками» противника.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий в приграничном районе; 10 сентября стало ясно, что российские войска перешли в контрнаступление. На следующий день командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что около 12 населенных пунктов в регионе вернулись под контроль России.

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#апти алаудинов
#курская область
#вс рф
#всу
#военные
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Алаудинов раскрыл полученную от попавших в плен солдат ВСУ секретную информацию
15 сентября 2024, 01:07

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

Бойцы 41-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в плен под Курском, раскрыли местонахождение отрядов «Кракен»* в российском регионе, заявил командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
«Вот мы уже знаем, что сзади них (41-й бригады ВСУ) находится подразделение "Кракен"*. То есть, сколько подразделений они вынуждены были бросить просто против нас для того, чтобы чисто удержать участок», – заявил Алаудинов.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий в приграничном районе; 10 сентября стало ясно, что российские войска перешли в контрнаступление. На следующий день командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что около 12 населенных пунктов в регионе вернулись под контроль России.

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* организация признана террористической и запрещена в РФ
#курская область
#всу
#украина
#россия
#апти алаудинов
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Масштабный пожар произошел в двух поселках ЛНР
МЧС: масштабный пожар произошел в двух поселках ЛНР
15 сентября 2024, 00:47

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Масштабный пожар вспыхнул в двух населенных пунктах Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС по региону.
Уточняется, что пожар произошел в поселках Степной и Лесной в Антрацитовском муниципальном округе.

«Тушение осложняет сильный порывистый ветер», – отметили в ведомстве.

В августе подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Купянске и Купянском районе возникает ряд пожаров, которые некому тушить. По его словам, пожарные из Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины бездействуют, а иногда и вовсе отказываются выходить на дежурство.

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#лнр
#украина
#пожар
#мчс
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