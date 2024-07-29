Появилось видео удара молнии по четырем посетителям парка «‎Патриот»

Фото: istockphoto/Yury_Dmitrienko
Появилось видео удара молнии по посетителям в подмосковном парке «Патриот». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
На видео видно, как люди упали на землю после попадания электрического разряда. Один из пострадавших держит в руке зонт.
В воскресенье утром МЧС предупреждало о неблагоприятных погодных условиях в Московской области, включающих в себя дождь, грозу и порывы ветра до 15 м/с.
Ранее сообщалось, что один человек погиб после удара молнии в парке «Патриот», еще три пострадали. Инцидент произошел на главной площади перед Храмом. Четыре человека прятались от дождя под зонтом в тот момент, когда в них ударила молния.
После того, как молния попала в трёх человек в парке «Патриот», стихия отметилась ещё в одном месте Подмосковья. На этот раз грозовой электрический разряд угодил в жилой дом в селе Подберёзники Коломенского района. От удара молнии он загорелся. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В подмосковном парке «Патриот» молния ударила в трёх человек
Один человек погиб из-за удара молнии в парке «Патриот» — видео
В Свердловской области мужчина поджег кафе из-за фруктовой нарезки
В воскресенье утром МЧС предупреждало о неблагоприятных погодных условиях в Московской области, включающих в себя дождь, грозу и порывы ветра до 15 м/с.
Ранее сообщалось, что один человек погиб после удара молнии в парке «Патриот», еще три пострадали. Инцидент произошел на главной площади перед Храмом. Четыре человека прятались от дождя под зонтом в тот момент, когда в них ударила молния.
После того, как молния попала в трёх человек в парке «Патриот», стихия отметилась ещё в одном месте Подмосковья. На этот раз грозовой электрический разряд угодил в жилой дом в селе Подберёзники Коломенского района. От удара молнии он загорелся. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В подмосковном парке «Патриот» молния ударила в трёх человек
Один человек погиб из-за удара молнии в парке «Патриот» — видео
В Свердловской области мужчина поджег кафе из-за фруктовой нарезки
Дарья Осипова