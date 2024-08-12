В Китае молния убила шесть человек

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В городе Чанчжоу китайской провинции Цзянсу молния стала причиной обрушения павильона. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
Разряд молнии попал в один из павильонов парка и разрушил его. В этот момент в сооружении находились люди. В результате происшествия шесть человек скончались, более десяти получили различные травмы.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте обрушения проводятся поисковые работы. Предварительно, все люди были извлечены из-под завалов.
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