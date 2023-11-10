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«Перепутала»: Пенсионерка по убеждению мошенников подожгла поликлинику вместо военкомата

На Урале задержали 69-летнюю пенсионерку, пытавшуюся поджечь больницу по ошибке
10 ноября 2023, 08:58
Фото: istock / Animaflora

Фото: istock / Animaflora

В Ельце пенсионерка попыталась поджечь военкомат, но перепутала и чуть не сожгла поликлинику. Мошенники внушили ей, что там лежат ее деньги, и нужно совершить поджог, чтобы их вернуть.

По данным телеграм-канала SHOT, 69-летняя жительница города Асбеста стала жертвой украинских мошенников, убедивших ее, что нужно сжечь военкомат, чтобы спасти свои деньги.

Сообщается, что пенсионерка согласилась и приобрела 10-литровую канистру, куда залила 7 литров бензина. «Добрые» злоумышленники даже оплатили ей такси до здания. Однако, выйдя из машины, женщина перепутала стороны и пошла жечь больницу, находящуюся через дорогу от военкомата. Спустя несколько минут она попыталась поджечь дверь больницы на глазах других шокированных пенсионерок, которые пришли в больницу. К счастью, пожар вовремя потушил охранник.

Женщину задержали, на допросе она рассказала о разводе мошенников. Сейчас с ней общаются оперативники.

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#мошенники
#пожар
#пенсионерка
#поджог
#больницы
#военкомат
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В Липецке женщину госпитализировали после похода в душ
06 декабря 2023, 16:10

Фото: iStock/maxim4e4ek

Жительницу Липецка доставили в больницу с ожогами 20% тела.
Портал Gorod 48 пишет, что 58-летняя женщина отправилась в душ. В это время ванной заклинило кран с водой. Полился кипяток. Женщина получила сильные ожоги, её пришлось госпитализировали в отделение реанимации. 

Наиболее всего пострадали голова, руки и ноги. Врачи продолжают бороться за жизнь пациентки. 

Ранее сообщалось, что две пенсионерки устроили драку и отправили в реанимацию четырёхмесячного правнука в Орловской области. SHOT пишет, что малыш попал под раздачу пенсионеркам из Мценска.

73-летняя Раиса Валентиновна сидела с правнуком и решила сходить в гости к своей 68-летней сестре Татьяне Валентиновне. Бабушки решили выпить за здоровье ребенка. Но алкоголь ударил в голову, женщины начали ругаться, после чего утроили драку. Как заявила Раиса Валентиновна, ее сестра накинулась с кулаками сначала на нее, а потом и на ребенка.

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#происшествие
#полиция
#новости
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В Луганске взорвали автомобиль депутата Народного Совета ЛНР Попова
06 декабря 2023, 15:48

Фото: iStock/RamonCast

В Луганске взорвали автомобиль депутата Народного Совета ЛНР Олега Попова. Предварительно, он ранен. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок.
«В Луганске теракт. Недалеко от стадиона "Авангард" взорван автомобиль. Предварительно, ранен депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов», - написал Котенок в своем Telegram-канале.

Подробностей о состоянии Попова не раскрываются.

23 ноября стало известно, что в Белгороде взорвали автомобиль замглавы Харьковской области Александра Слисаренко. Согласно сообщению, данную террористическую операцию спланировала и организовала СБУ. Мужчина ранее работал в органах внутренних дел Украины. Он был активным участником Харьковской антимайдана. В 2021-2022 принимал участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. На Украине его заочно осудили за госизмену.

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#автомобиль
#теракт
#авангард
#telegram
#депутат
#лнр
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Приморских спецназовцев заподозрили в разбое
СК возбудил дело на спецназовцев за нападение на стриптиз-клуб в Приморье
06 декабря 2023, 14:42

Фото: istock / Aleksandra Nigmatulina

Следователи возбудили уголовное дело о разбое в отношении пятерых, нападавших на стрип-клубы Владивостока под видом ОМОН. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на СУСК РФ по Приморскому краю.

По данным следствия, я в ноябре фигуранты дела и ряд неустановленных лиц в камуфляжной одежде, имея при себе оружие и спецсредства, под видом сотрудников ОМОН украли деньги и разные ценные предметы в клубах, где проводились развлекательные мероприятия. 

Они рассчитывали, что руководство нелегальных клубов не станет жаловаться в правоохранительные органы.

«Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний в Приморском крае. Они подозреваются... по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)»,  — сообщает региональный СУСК РФ.
Сейчас решает вопрос об избрании меры пресечения задержанным. 

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#разбой
#уголовное следователи
#ук
#мероприятия
#меры
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Начальника штаба СОБР «Рысь» задержали по делу о банде из 1990-х
Хинштейн: по делу о банде киллеров задержан начальник штаба СОБР «Рысь» Алпатов
06 декабря 2023, 14:20

Фото: iStock/BrianAJackson

Большинство членов ОПГ, на счету которой числится множество тяжких преступлений с 1998 года, были действующими сотрудники Росгвардии. Такое заявление сделал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Он уточнил, что задерживали членов банды полицейских спецназовцев с участием ГУСБ Росгвардии.

«Это обусловлено тем, что среди задержанных есть и действующие сотрудники Росгвардии, ранее перешедшие в ведомство из МВД. В их числе — начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник «Гром» ГУНК МВД)», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что члены банды в начале 2000-х годов выполняли заказные убийства, похищали людей, а также они организовывали разбойные нападения. Примечательно, что большинство задержанных членов банды на момент совершения различных преступлений служило в СОБР ГУБОП МВД. Однако к настоящему моменты все они уволились.

По информации полицейских, члены группировки более 20 лет совершали заказные убийства. Сообщается, что они причастны к ликвидации советника министра путей сообщения в 2002 году и владельца Красногвардейского рынка Москвы в 2004. Следствие утверждает, что банда совершила более 30 преступлений в Москве и некоторых других российских регионов.

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#мвд
#сотрудники
#telegram
#следствие
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На Филиппинах в страшном ДТП погибли 17 человек из-за отказавших тормозов
06 декабря 2023, 14:11

Фото: iStock/Anton Novikov

Автобус с пассажирами ехал по извилистой горной трассе, но неожиданно у него отказали тормоза.
На скорости машина слетела с серпантина и рухнула в ущелье. 16 пассажиров скончались на месте, один человек умер в реанимации. 
Медики продолжают бороться за жизни ещё семерых пострадавших. 

Филиппины известны своими небезопасными дорогами. Это уже второй автобус, рухнувший с высоты на одном и том же дорожном участке. 

Губернатор провинции, где случилось ДТП, признал, что технический проект этого опасного шоссе требует серьёзной доработки. 

Ранее сообщалось о том, что 2 декабря, около 7 утра в Саратове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 84-летний водитель на «Ниве» сбил сразу двух женщин, одна из которых скончалась.

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#дтп
#авария
#происшествие
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В Новгородской области мужчина жил в коллекторе, чтобы не платить алименты
06 декабря 2023, 14:03

Фото: iStock/Dzurag

В Боровичах в коллекторе обнаружили мужчину, который был в федеральном розыске.
«53 Новости» пишет, что сотрудники УФССП занимались принудительным приводом лиц, скрывающихся от уплаты алиментов. Машину приставов увидел 40-летний мужчина. Он хотел скрыться, но сотрудники УФССП шли следом за ним. 

В итоге они оказались около коллектора, где мужчина жил с напарником. Его оперативно задержали и выяснили, что он имеет отношение к краже личного имущества. О деталях этого дела не сообщается. 

Ранее сообщалось, что в результате массовой драки мигрантов у Лахта Центра в Санкт-Петербурге более 50 человек лишились трудовых патентов. Ещё 13 предписали покинуть страну. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.

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#полиция
#алименты
#семья
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В Австралии ядовитый осьминог притаился в ракушке и укусил юношу
06 декабря 2023, 13:55

Фото: istockphoto/sudok1

В австралийском городе Перт, Западная Австралия, ядовитый синекольчатый осьминог укусил молодого человека.
7 News пишет, что ЧП случилось 3 декабря, когда 18-летний Джейкоб Эггингтон прогуливался по пляжу. Парень собирал ракушки для племянницы. Одну из них он положил в карман. Юноша не подозревал, что в ней спрятался осьминого, яд которого опасен для человека. Эггингтон достал ракушку и увидел там осьминога. 

Моллюск стремительно укусил юношу в ногу. Состояние парня стремительно ухудшалось, его срочно госпитализировали. В больнице медики 6 часов спасали парня, пока не стабилизировали его состояние. 

Океанограф Дженнифер Вердуин заявляет, что укус синекольчатого осьминога способен привести к летальному исходу, если человеку не оказать медпомощь вовремя. Представители данного вида довольно агрессивны. Если их потревожить, они нападают на любых существ.

Синекольчатые осьминогов кусают жертву, впрыскивает в рану ядовитую слюну, которая вызывает паралич, остановку дыхания и сердца. Противоядия не существует.

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#животные
#туризм
#подростки
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Задержан мужчина, который после развода с женой два года насиловал дочь-подростка
Shot: В Подмосковье отец два года насиловал дочь после развода с супругой
06 декабря 2023, 13:39

Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

В подмосковном Фрязино мужчина регулярно насиловал свою дочь после развода с женой. 15-летняя девочка осталась жить с отцом, чтобы не переходить в новую школу.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, жуткая история вскрылась, когда подросток попросила маму записать её к психологу. Она сказала, что последнее время у нее с папой не ладятся отношения.

На сеансе восьмиклассница призналась, что отец начал домогаться ее, после того как мать съехала от них в 2021 году. Как рассказал девочка, отец с того времени удовлетворял свои потребности с ней в их квартире на протяжении двух лет. 

Когда правда стала известна, мать была шокирована. Она разрешила остаться с папой, чтобы не разлучать девочку со школьными друзьями и не ездить далеко в школу. 

Насильник задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». 

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#подросток
#уголовное мать
#отец
#мужчина
#отношения
#девочка
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В Ростове-на-Дону мужчина обнаружил в своей квартире более 300 летучих мышей
06 декабря 2023, 13:12

Фото: istockphoto/CreativeNature_nl

Летучие мыши пробрались в квартиру через щель в балконе.
Baza пишет, что за 6 лет практики волонтёр Ольга Жуковская не раз спасала жизни летучих мышей, но даже она сильно удивилась, когда приехала на вызов в одну из ростовских квартир. Там находились 306 летучих мышей. 

Волонтёры вывезли стаю в город Шахты, где соорудили временный «мышатник». 

Объявлен сбор средств для транспортировки мышей в Краснодарский край, где их отпустят на волю. В лесу-заповеднике летучие мыши смогут прокормить себя и пережить зимовье. 

Ранее сообщалось, что некоторые перелётные птицы задержались в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона. Так, недавно в ведомство поступило обращение от жительницы Лобни, заметившей на пруду двух водоплавающих перелётных птиц огарей.

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#животные
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