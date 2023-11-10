«Перепутала»: Пенсионерка по убеждению мошенников подожгла поликлинику вместо военкомата

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В Ельце пенсионерка попыталась поджечь военкомат, но перепутала и чуть не сожгла поликлинику. Мошенники внушили ей, что там лежат ее деньги, и нужно совершить поджог, чтобы их вернуть.
По данным телеграм-канала SHOT, 69-летняя жительница города Асбеста стала жертвой украинских мошенников, убедивших ее, что нужно сжечь военкомат, чтобы спасти свои деньги.
Сообщается, что пенсионерка согласилась и приобрела 10-литровую канистру, куда залила 7 литров бензина. «Добрые» злоумышленники даже оплатили ей такси до здания. Однако, выйдя из машины, женщина перепутала стороны и пошла жечь больницу, находящуюся через дорогу от военкомата. Спустя несколько минут она попыталась поджечь дверь больницы на глазах других шокированных пенсионерок, которые пришли в больницу. К счастью, пожар вовремя потушил охранник.
Женщину задержали, на допросе она рассказала о разводе мошенников. Сейчас с ней общаются оперативники.
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