«Пережили ад»: Школьника, которого подожгли старшеклассники, выставили из магазина

В Екатеринбурге летом двое старшеклассников подожгли 13-летнего школьника. Мальчику отказали в помощи сотрудники магазина, выдворив его за дверь. Об этом рассказала мать подростка изданию «360». Сейчас мальчика выписали из больницы.