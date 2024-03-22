Песков: Путину в первые минуты доложили о стрельбе в «Крокусе»

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президенту Владимиру Путину доложили о стрельбе в «Крокус сити холле» в первые минуты.
Глава РФ на постоянной основе получает сведенья о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих спецслужб. Путин дал все необходимые указания, сообщил представитель Кремля.
Выстрелы раздались перед концертом музыкальной группы «Пикник». Как сообщает Генпрокуратура России, неизвестные в камуфляже зашли в здание и открыли стрельбу. В концертном пылает пожар, кровля здания рушиться.
По информации ФСБ, на данный момент насчитывается 40 погибших, более 100 ранены.
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Появились кадры со смертельной стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Выстрелы раздались перед концертом музыкальной группы «Пикник». Как сообщает Генпрокуратура России, неизвестные в камуфляже зашли в здание и открыли стрельбу. В концертном пылает пожар, кровля здания рушиться.
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Алина Юрчак