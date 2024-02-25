Петербурженке грозит уголовное дело за пикет у памятника Тарасу Шевченко

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Уголовное дело в отношении 18-летней петербурженки могут возбудить из-за повторной дискредитации российской армии. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Отмечается, что в 2022 году девушка написала запрещённую надпись чёрным маркером на инсталляции «Два сердца» на Дворцовой площади, символизирующую побратимства Петербурга и Мариуполя. В результате инсталляцию увезли на реставрацию, а правонарушительницу оштрафовали и отчислили из СПбГУ.
Днём ранее, 24 февраля, девушку вновь задержали. Она устроила одиночный пикет у памятника Тарасу Шевченко. Петербурженка стояла с плакатом, на котором была написана цитата из сборника поэзии Шевченко «Кобзарь» на украинском языке.
После этого инцидента в отношении молодой петербурженки могут возбудить уголовное дело за дискредитацию российской армии.
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Днём ранее, 24 февраля, девушку вновь задержали. Она устроила одиночный пикет у памятника Тарасу Шевченко. Петербурженка стояла с плакатом, на котором была написана цитата из сборника поэзии Шевченко «Кобзарь» на украинском языке.
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Анастасия Чинкова