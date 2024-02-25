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Петербурженке грозит уголовное дело за пикет у памятника Тарасу Шевченко

В Петербурге девушке грозит уголовное дело за повторную дискредитацию ВС РФ
25 февраля 2024, 12:32
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

Уголовное дело в отношении 18-летней петербурженки могут возбудить из-за повторной дискредитации российской армии. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Отмечается, что в 2022 году девушка написала запрещённую надпись чёрным маркером на инсталляции «Два сердца» на Дворцовой площади, символизирующую побратимства Петербурга и Мариуполя. В результате инсталляцию увезли на реставрацию, а правонарушительницу оштрафовали и отчислили из СПбГУ.

Днём ранее, 24 февраля, девушку вновь задержали. Она устроила одиночный пикет у памятника Тарасу Шевченко. Петербурженка стояла с плакатом, на котором была написана цитата из сборника поэзии Шевченко «Кобзарь» на украинском языке.


После этого инцидента в отношении молодой петербурженки могут возбудить уголовное дело за дискредитацию российской армии.

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#уголовное дело
#полиция
#санкт-петербург
#вс рф
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Джип эпично перевернулся на 360 градусов на фестивале в Приморском крае
В Приморье на джип-фестивале «День мужика» перевернулось сразу шесть автомобилей
25 февраля 2024, 06:54

Фото: iStock/Akchamczuk

Внедорожный фестиваль «День мужика» в Надеждинском районе Приморского края едва не закончился трагедией после того, как в одном из экстремальных заездов джип перевернулся на 360 градусов и встал на колеса. Как сообщают «Вести-Приморье», никто не пострадал, однако это было не единственное подобное происшествие на фестивале, приуроченном к 23 февраля.
На кадрах, попавших в сеть, видно, что другие участники также виртуозно переворачивали джипы, опрокидывали на себя квадроциклы. При этом люди, стоящие вокруг, кричат и разбегаются. По меньшей мере опрокинутыми оказались шесть автомобилей.




Помимо соревнований в таких экстрим-дисциплинах, как джип-спринт, джип-триал, джип-триал-экстрим, квадро, в ходе фестиваля также демонстрировалось вооружение и снаряжение российской армии.

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#автомобили
#фестиваль
#происшествие
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В Киевской и Хмельницкой областях Украины раздались взрывы
25 февраля 2024, 06:38

Фото: iStock/RamonCast

В Хмельницкой области Украины дважды за ночь раздались взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное». Также сообщалось о взрывах на территории Киевской области, о чем заявила Киевская областная военная администрация в своем Telegram-канале.
До этого сообщалось о взрывах на территории Николаевской области Украины, а также на подконтрольной официальному Киеву части Запорожской области. При этом в Черкасской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях Украины объявляли воздушную тревогу.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#киев
#взрывы
#воздушная тревога
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Daily Star: Британец убил жену и сбежал на Майорку, но был узнан туристом в баре
25 февраля 2024, 05:14

Фото: iStock/FOTOKITA

Британец Колин Уилан получил поддельный паспорт и сбежал на Майорку после того, как за полгода до этого задушил свою жену, но удача отвернулась от него, когда в баре его опознал ирландский турист. Об этом пишет газета Daily Star.
Во время суда он признал свою вину, назвал себя «трусом» и извинился перед близкими убитой им супруги. Выяснилось, что он встречался с другой женщиной из Уэльса. Он планировал жить с ней и оформил на свою жену полис страхования жизни на сумму 400 000 евро.

Уилан думал, что убийство сошло ему с рук. Он был женат на 27-летней Мэри Гоф всего шесть месяцев, когда задушил ее, но обставил это так, будто она упала с лестницы. Он бросил свою машину и одежду возле скал Хоут-Хед в Дублине, чтобы заставить полицейских думать, что он покончил с собой, прежде чем сбежать на Майорку с поддельным паспортом на имя Киана Суини. Но во время работы за стойкой ирландский турист узнал его и сообщил в полицию.

В июле 2004 года он был экстрадирован обратно в Ирландию и с тех пор находится в заключении.

«Он не участвует ни в какой программе досрочного освобождения, и ему грозит еще несколько лет заключения. Независимая комиссия по условно-досрочному освобождению примет решение, когда он выйдет, но нет никаких признаков того, что это произойдет в ближайшее время. В итоге он может отсидеть еще четыре или пять лет. <...> Обычно такой парень, как он, уже сидел бы в тюрьме открытого типа и ему разрешили дневное освобождение, но этого не произошло», — сообщил источник газеты в тюрьме Уитфилд, где содержится Уилан.

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#великобритания
#убийство
#женщины
#испания
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«Зеркало недели»: Взрывы слышны в подконтрольной Киеву части Запорожской области
25 февраля 2024, 02:18

Фото: iStock/Zeferli

Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Каких-либо подробностей при этом не приводится.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#запорожская область
#украина
#взрывы
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Mash: В Крыму пьяные участники ЧВК избили посетителей кафе
25 февраля 2024, 01:19

Фото: iStock/possum1961

В крымском посёлке Черноморское люди в военной форме ворвались в кафе и избили находившихся там посетителей, а затем уложили их лицом в пол. Как сообщает Telegram-канал «Mash на волне», речь может идти о бойцах частной военной компании (ЧВК) «Медведь».
По информации канала, в кафе «Крепость» праздновали 23 февраля двое из добровольческой бригады спецназа. В какой-то момент произошла ссора с «гражданскими» на парковке, после чего бойцы ЧВК отлучились и уже ночью вернулись с подмогой, которую можно увидеть на видео.



Некоторых посетителей заведения избили, для убедительности стреляя в воздух из автомата. Очевидцы рассказывают, что участников первоначальной ссоры при этом не было. По информации Mash, один из избитых посетителей в больнице в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле Москвы.

При этом три сотрудника бригады рассказали, что в заведении выкрикивают проукраинские лозунги. Это оказалось ложью, всех виновных передали полиции.

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#крым
#избиение
#кафе
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В Курской области запущена система оповещения о ракетной опасности
25 февраля 2024, 01:04

Фото: iStock/joymsk

Ракетную опасность объявили в Курской области, звучит сирена воздушной тревоги. О запуске соответствующего оповещения сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Ракетная опасность! В Курской области активирована система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо немедленно укрыться в помещениях без окон, таких как коридор, ванная или кладовая. Если же вы находитесь на улице, немедленно войдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#опасность
#курская область
#ракета
#губернатор
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Получил леща: Норвежского метеоролога сбила рыба во время репортажа о шторме
24 февраля 2024, 19:47

Фото: iStock/Фото: istockphoto/Liubov Polozhentseva

В Норвегии сильный шторм «Ингунн» стал причиной курьёзного инцидента, снятого на камеру и позднее разлетевшегося по интернету. Сейчас ролик можно встретить во всех социальных сетях.
Во время прямого эфира метеоролог, рассказывающий о погоде на побережье Кристиансунна, был внезапно сбит с ног рыбой, которую принес на берег сильный порыв ветра.

На видео видно, как молодой репортер с микрофоном стоит на берегу и рассказывает о погодных условиях. Один из мощных порывов ветра приносит в его сторону рыбину, которая ударяет его в лицо. Метеоролог падает на каменистый берег, а набегающая волна смывает атаковавшую его рыбу и самого репортера. Спустя несколько секунд парень поднимается, ему на помощь приходят коллеги.

Зрители обратили внимание на то, что у метеоролога начал раскрываться на шее надувной автоматический спасательный жилет, что, как оказалось, и вызвало у него столь бурную реакцию.

Шторм «Ингунн» обрушился на Норвегию в начале февраля и стал одним из самых сильных за последние несколько десятков лет. Он принес с собой сильный ветер, обильные осадки и высокие волны, что привело к наводнениям и другим последствиям.




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#ветер
#шторм
#метеоролог
#рыба
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На складе Ozon в Петербурге обнаружили наркотики
24 февраля 2024, 17:14

Фото: iStock/lekcej

При приёме товаров на складе Ozon в Санкт-Петербурге было обнаружено наркотическое вещество. Об этом пресс-служба маркетплейса сообщила РИА Новости.
Отмечается, что сотрудники, принимающие товар, обнаружили в одной из коробок продавца неизвестное, вызывающее подозрения, вещество. По результатам экспресс-анализа выяснилось, что это наркотическое вещество. Товар не приняли на склад, поэтому он не поступил в продажу.

На склад оперативно прибыли полицейские, которым отдали находку. В настоящее время проводится проверка. Компания Ozon активно сотрудничает со следствием и предоставляет необходимые данные.

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#склад
#наркотики
#полиция
#санкт-петербург
#проверка
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В деревне Кировской области обнаружены тела трёх мужчин
24 февраля 2024, 16:25

Фото: СК России по Кировской области

Днём 24 февраля в деревне Мари-Малмыж Кировской области в одном из частных домов были обнаружены три мёртвых человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.
Как сообщили следователи, тела принадлежат трём мужчинам. Дознаватели не обнаружили на них видимых признаков насильственной смерти.

В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобу установить причину смерти всех троих.

По факту обнаружения тел комитет инициировал проверку. Следователи осмотрели дом и провели комплекс следственных мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. Полиция опрашивает соседей, разыскивают возможных свидетелей.

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#полиция
#дом
#следователи
#тела
#следственный комитет
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