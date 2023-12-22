В Крыму оштрафовали бывшую участницу «Битвы экстрасенсов» за дискредитацию ВС РФ

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Евпаторийский городской суд в Крыму вынес приговор в отношении бывшей участницы «Битвы экстрасенсов» дискредитировавшей ВС РФ, об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Евпаторийский городской суд рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении жительницы города Евпатории — блогера и бывшей участницы телепроекта «Битва экстрасенсов», — прокомментировали ситуацию в суде.
По информации пресс-службы, женщина публиковала в интернете информацию, дискредитирующую Вооружённые силы Российской Федерации. Во время заседания суда она полностью признала свою вину.
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