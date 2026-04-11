Певица Жасмин оплатит жильё семье из Дагестана, пострадавшей от наводнения

11 апреля 2026, 18:06

Сара Шор (Фото: Instagram* @jasmin)

Власти помогут семье из Дагестана, пострадавшей от наводнения, с жильём и восстановлением. Вода полностью затопила их квартиру на цокольном этаже, жить там с детьми сейчас нельзя.





Как сообщает RT, певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) оплатит семье съёмное жильё, купит технику для откачки воды и профинансирует ремонт. Глава семейства Джанбулат во время паводка помогал эвакуировать соседей.

«Вода у нас была выше пояса», — рассказал мужчина.

«Помог другим, пострадал сам: у себя не успел вытащить ни телевизор, ни технику», — отметил он.