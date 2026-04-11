Певица Жасмин оплатит жильё семье из Дагестана, пострадавшей от наводнения
Власти помогут семье из Дагестана, пострадавшей от наводнения, с жильём и восстановлением. Вода полностью затопила их квартиру на цокольном этаже, жить там с детьми сейчас нельзя.
Как сообщает RT, певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) оплатит семье съёмное жильё, купит технику для откачки воды и профинансирует ремонт. Глава семейства Джанбулат во время паводка помогал эвакуировать соседей.
«Вода у нас была выше пояса», — рассказал мужчина.Он вынес на себе неходячего мужчину и помог его семье выбраться. При этом своё имущество спасти не удалось.
«Помог другим, пострадал сам: у себя не успел вытащить ни телевизор, ни технику», — отметил он.После первой волны Джанбулат получил насосы и почти сутки откачивал воду, но ситуация ухудшилась. Сейчас семья с двумя детьми и беременной женщиной временно живёт в гостинице. Им нужно долгосрочное съёмное жильё и оборудование для восстановления дома.