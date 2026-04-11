«Родина скажет»: Мария Погребняк объяснила, как заставить мужчин платить алименты

11 апреля 2026, 17:27

Мария Погребняк призвала государство взять на себя выплаты женщинам по алиментам

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas)

Мария Погребняк высказалась в личном блоге о проблеме алиментов. Многодетная мать заявила, что решение проблем с неплательщиками лежит на поверхности.





Погребняк предложила конкретный механизм. Государство само выплачивает женщине нормальную сумму алиментов. Затем государственные представители берут на себя розыск должника и принудительное взыскание долга. После этого задолженность меняет свой статус: она переходит из разряда «долг перед детьми» в разряд «долг перед казной».

«Если мужику плевать на детей, то когда Родина говорит «должен» — они начинают бегать быстрее», — уверена Мария.