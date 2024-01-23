Пилоту разбившегося в Афганистане самолёта грозит до 10 лет тюрьмы

Фото: iStock/Diy13
Пилоту самолёта Falcon 10, потерпевшему крушение в горах в Афганистане, может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Помимо пилота Аркадия Грачёва, срок может грозить и его супруге Екатерине Агаповой – владелице компании «Атлетик групп», на балансе которой находился самолёт.
Отмечается, что компания не имела лицензии на осуществление пассажирских перевозок. Чтобы производить полёта, самолётом пользовалась компания «Джет аэро», уже принадлежащая самому Грачёву и второму пилоту самолёта Дмитрию Белякову.
Правоохранительные органы возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По нему супругам грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, что 21 января в горах Афганистана потерпел крушение частный самолёт Falcon 10. Он совершал рейс из Паттайи в Москву. На его борту находились два члена экипажа и двое пассажиров, которые погибли.
Читайте также:
Талибы* опубликовали видео с выжившими после крушения Falcon 10 в Афганистане
Найдены тела россиян, погибших в авиакатастрофе в Афганистане
Появилось фото выживших при крушении Falcon 10 россиян
*организация признана террористической на территории РФ
Отмечается, что компания не имела лицензии на осуществление пассажирских перевозок. Чтобы производить полёта, самолётом пользовалась компания «Джет аэро», уже принадлежащая самому Грачёву и второму пилоту самолёта Дмитрию Белякову.
Напомним, что 21 января в горах Афганистана потерпел крушение частный самолёт Falcon 10. Он совершал рейс из Паттайи в Москву. На его борту находились два члена экипажа и двое пассажиров, которые погибли.
Читайте также:
Талибы* опубликовали видео с выжившими после крушения Falcon 10 в Афганистане
Найдены тела россиян, погибших в авиакатастрофе в Афганистане
Появилось фото выживших при крушении Falcon 10 россиян
*организация признана террористической на территории РФ
Анастасия Чинкова