Питон проглотил фермера в Индонезии
Питон проглотил фермера в Индонезии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
63-летний житель острова Бутунг в прошлую пятницу отправился работать на плантацию и пропал. В воскресенье, 6 июля, местные жители заметили рядом с его фермой огромного питона.
Люди убили рептилию и вскрыли ей брюхо. Внутри змеи оказалось тело пропавшего фермера.
Ранее сообщалось, что в Индонезии пятиметровый питон целиком проглотил женщину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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