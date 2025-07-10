Питон проглотил фермера в Индонезии

Фото: iStock/StockSeller_ukr

Питон проглотил фермера в Индонезии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



63-летний житель острова Бутунг в прошлую пятницу отправился работать на плантацию и пропал. В воскресенье, 6 июля, местные жители заметили рядом с его фермой огромного питона.

Люди убили рептилию и вскрыли ей брюхо. Внутри змеи оказалось тело пропавшего фермера.

Ранее сообщалось, что в Индонезии пятиметровый питон целиком проглотил женщину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0