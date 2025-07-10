В Москве блогер угрожал венерологу, которая не лечит мужчин из-за религии

10 июля 2025, 14:09

Блогер возмутился отказом трихолога принимать пациентов мужского пола

Фото: Istock/Natali_Mis

Создатель «Мужского государства»* Владислав Поздняков обрушился с угрозами на врача московской клиники. Причиной конфликта стал отказ специалиста принимать мужчину из-за религиозных убеждений. Гневный пост по поводу произошедшего блогер опубликовал в своём Telegram-канале.





Инцидент случился в московской клинике «Астери-мед», куда подписчик Позднякова хотел записаться на приём. Но в регистратуре медицинского учреждения мужчине заявили, что врач, к которому он желает попасть, не «смотрит мужчин». Блогер предположил, что Мата Тепсаева, работающая в клинике, родом из Чечни.



Поздняков возмутился данным сообщением и обвинил врача в нарушении законов. Кроме того, блогер призвал подписчиков писать жалобы с требованием увольнения врача.

«Через 10 лет в Москве нельзя будет записаться к врачу, если ты не мусульманин и не чтишь шариат, иншала», — написал блогер.