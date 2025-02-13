Екатерина Варнава (фото: @VarnavaEkaterina)
Племянника звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы отправили в СИЗО. Георгия варнаву могут посадить в тюрьму на шесть лет, однако молодой человек отрицает все обвинения в свой адрес.
Близкий родственник телеведущей работал курьером у телефонных мошенников, которые хотели обмануть 87-летнюю жительницу Мытищ. К счастью, пенсионерку спасли бдительные сотрудники банка, куда она пришла, чтобы снять все свои деньги.
Полицейские устроили засаду, чтобы поймать аферистов. Георгия задержали, когда он прибыл на место, где пенсионерка должна была передать ему сбережения.
Позднее выяснилось, что 19-летний Варнава работал курьером ещё на восьми мошеннических эпизодах. Он отметил, что сообщники обещали ему 1,5% от перевезённой суммы.
Свою вину молодой человек не признаёт. Он уверяет, что просто доставляет посылки. Он также утверждает, что не догадывался, что его наняли мошенники.
Правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве в отношении Георгии.
Екатерина Варнава пока не комментировала сообщение о задержании своего племянника.
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Полицейские устроили засаду, чтобы поймать аферистов. Георгия задержали, когда он прибыл на место, где пенсионерка должна была передать ему сбережения.
Позднее выяснилось, что 19-летний Варнава работал курьером ещё на восьми мошеннических эпизодах. Он отметил, что сообщники обещали ему 1,5% от перевезённой суммы.
Свою вину молодой человек не признаёт. Он уверяет, что просто доставляет посылки. Он также утверждает, что не догадывался, что его наняли мошенники.
Правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве в отношении Георгии.
Екатерина Варнава пока не комментировала сообщение о задержании своего племянника.
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Анастасия Чинкова