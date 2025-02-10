Мошенники лишили квартиры Елену Цорн по той же схеме, что и Ларису Долину

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82-летняя актриса Елена Цорн стала жертвой мошенничества. Артистка лишилась квартиры в Москве и денежных средств. Аферисты использовали аналогичную схему, как в случае с певицей Ларисой Долиной, сообщила газета «Московский комсомолец».
3 сентября 2024 года актрисе позвонили мошенники и представились сотрудниками ФСБ и Центробанка. Цорн запугали, что деньги на счетах и недвижимость под угрозой. Елене сказали, что якобы скоро злоумышленники лишат ее трехкомнатной квартиры, которая расположена на 3-ей Фрунзенской улице. Актрисе предложили не дожидаться, когда мошенники начнут действовать и положить деньги на надежный счет, средства передать через курьера, а по квартире подписать договор временной ренты. То же аферисты сделали в случае с Долиной.
Цорн регулярно звонили и в результате бесед ее убедили собрать деньги, передать в пакете курьеру, назвав кодовое слово. Еще оказалось, что договор ренты оказался пожизненным.
Ущерб от действий злоумышленников составил более 30 млн рублей. Артистка наняла адвоката.
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Цорн регулярно звонили и в результате бесед ее убедили собрать деньги, передать в пакете курьеру, назвав кодовое слово. Еще оказалось, что договор ренты оказался пожизненным.
Ущерб от действий злоумышленников составил более 30 млн рублей. Артистка наняла адвоката.
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Ольга Енгалычева