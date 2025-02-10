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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Мошенники лишили квартиры Елену Цорн по той же схеме, что и Ларису Долину

Мошенники лишили квартиры Елену Цорн по той же схеме, что и Ларису Долину

Фото: iStock/ Tero Vesalainen

Фото: iStock/ Tero Vesalainen

82-летняя актриса Елена Цорн стала жертвой мошенничества. Артистка лишилась квартиры в Москве и денежных средств. Аферисты использовали аналогичную схему, как в случае с певицей Ларисой Долиной, сообщила газета «Московский комсомолец».
3 сентября 2024 года актрисе позвонили мошенники и представились сотрудниками ФСБ и Центробанка. Цорн запугали, что деньги на счетах и недвижимость под угрозой. Елене сказали, что якобы скоро злоумышленники лишат ее трехкомнатной квартиры, которая расположена на 3-ей Фрунзенской улице. Актрисе предложили не дожидаться, когда мошенники начнут действовать и положить деньги на надежный счет, средства передать через курьера, а по квартире подписать договор временной ренты. То же аферисты сделали в случае с Долиной.

Цорн регулярно звонили и в результате бесед ее убедили собрать деньги, передать в пакете курьеру, назвав кодовое слово. Еще оказалось, что договор ренты оказался пожизненным.



Ущерб от действий злоумышленников составил более 30 млн рублей. Артистка наняла адвоката.

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#деньги
#мошенники
#квартиры
#договор
#недвижимость
#актриса
«Дай бог всем такого же вайба»: Валентина Иванова показала фото с Тимати из Франции
10 февраля 2025, 21:59

Тимати и Валентина Иванова (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)

Модель Валентина Иванова опубликовала свежие фотографии с рэпером Тимати. В личном блоге возлюбленная артиста поделилась несколькими роскошными кадрами с романтической поездки во Францию. Поклонники пришли в полный восторг от кадров.
«Самая стильная и красивая пара», «Первый раз хвалю выбор Тимати. Очень клевая», «Ну это просто огонь», «Дай бог всем такого же вайба», «Красивая пара. Две шикарные личности», — подчеркнули подписчики в комментариях под постом Валентины.

Некоторые фанаты отметили, что она на этих кадрах выглядит особенно роскошно.

В других своих публикациях Иванова писала, что у нее в архиве много фотографий с поездки.

«Париж — город любви, французских поцелуев и хрустящих круассанов», — обратила внимание возлюбленная Тимати.

Ранее сообщалось, что турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в РФ для участия в двух концертах. Он сфотографировался в шапке-ушанке.

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#париж
#поездки
#франция
#отношения
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«Мне очень больно и очень плохо»: Алёна Водонаева вспоминает погибшего на СВО жениха
10 февраля 2025, 21:56

Алёна Водонаева и Антон Коротков (фото: Telegram @Avodonaeva)

Сегодня стало известно о гибели в зоне СВО бывшего возлюбленного Алёны Водонаевой Антона Короткова. В своём Telegram-канале телеведущая опубликовала большой пост, в котором рассказала о своих чувствах и отношениях с бывшим.
«Мне очень больно и очень плохо. Моя мама весь день плачет, мои родители хорошо знали Антона, прекрасно к нему относились», – написала Водонаева.
Она вспомнила, что отношения с Коротковым у неё складывались непросто. Пара часто ссорилась, ревновала и постоянно что-то выясняла. В итоге они очень тяжело расставались, при этом продолжая любить друг друга. После этого Алёна и Антон не общались, а журналистка, к тому же, назло ему вышла замуж.

Водонаева отметила, что их отношения начались в 2015 году. Это была любовь с первого взгляда, романтика и драма. В июне того же года девушка забеременела, что невероятно осчастливило возлюбленных. Однако беременность оказалась внематочной и телеведущей удалили единственную трубу, из-за чего она больше никогда не сможет иметь детей.

Коротков сделал предложение Водонаевой. Свадьбу назначили на красивую дату 17.07.2017, однако в 2016 году они расстались.

«Светлая память», – написала в заключение Водонаева.
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#родители
#любовь
#память
#отношения
#сво
#беременность
#смерть
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Блейк Лайвли и Тейлор Свифт больше не подруги
10 февраля 2025, 21:34

Блейк Лайвли (Фото: Инстаграм* @blakelively)

Американская актриса Блейк Лайвли перестала общаться с близкой подругой, певицей Тейлор Свифт, сообщило издание Daily Mail.
Уточнялось, что Блейк не было в люксовой ложе «Супербоула – 2025», откуда Тейлор обычно смотрит за игрой возлюбленного Трэвиса Келси. Обычно исполнительница хита «Shake it off» отдыхает там со своими близкими людьми. Раньше Лайвли была в их числе.

При этом инсайдеры издания отметили, что Блейк не посетила мероприятие не только потому, что ее не пригласили. Актриса в принципе ограничила свои выходы в свет после скандала с режиссером Джастином Бальдони.

Стоит напомнить, что конфликт между Джастином Бальдони и Блейк Лайвли начался на съемках картины «Все закончится на нас». В декабре артистка подала в суд на постановщика и обвинила его в сексуальных домогательствах, клевете. После этого селебрити стали публиковать встречные иски против друг друга.

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#актриса
#певица
#сша
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«Удостоился огромной чести»: Станислав Садальский рассказал, что Алла Пугачёва добавила его в друзья
10 февраля 2025, 21:26

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Актёр Станислав Садальский поделился, что певица Алла Пугачёва добавила его в друзья в соцсетях. Действительно, в числе его 130 тысяч подписчиков есть и артистка.
Садальский написал в личном блоге, что удостоился большой чести быть принятым в друзья Пугачёвой, которую он «никогда не предавал и не предаст».

Станислав Садальский (фото: ​РИА Новости/Александр Натрускин)

Свои слова актёр сопроводил фотографией в фуражке и песней Примадонны под названием «И исчезнет грусть».

«Дай мне, Боже, чуть побольше счастья и любви. И друзей хороших тоже, чтоб не подвели», – поётся в композиции.
Поклонники принялись поздравлять артиста, а некоторые отметили, что «это ответственность». Садальскому указали на то, что теперь будет не так удобно говорить о Максиме Галкине* плохие вещи. «Или же вы останетесь до конца честным и принципиальным?», – уточнили у артиста.

Также в соцсетях указали на тонкий сарказм в посте Садальского о подписке Пугачёвой.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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#алла пугачёва
#максим галкин
#шоу-бизнес
#израиль
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Полиция Индии помешала Эду Ширану исполнить свой хит Shape of You
10 февраля 2025, 21:16

Эд Ширан (Фото: Инстаграм* @teddysphotos)

Полиция Индии остановила уличное выступление британского исполнителя Эда Ширана в городе Бангалор, сообщила газета The Guardian.
Отмечалось, что музыкант играл на гитаре и исполнял свой хит Shape of You. Вдруг к нему подошел работник правоохранительных органов и выключил микрофон. Полицейские уточнили, что организаторам концерта было отказано в разрешении на его проведение из-за того, что эта улица традиционно чрезмерно оживленная.

«Я отказался дать разрешение, потому что на Черч-стрит очень много людей. Вот почему его попросили освободить место», — обратил внимание представитель полиции.

Позднее Эд Ширан отметил, что его коллектив получил официальное разрешение на выступление.

Стоит напомнить, что Эд Ширан — кавалер ордена Британской империи и четырехкратный лауреат «Грэмми».

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#концерт
#певец
#индия
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