Плохой отзыв на бар в бывшей республике СССР кончился для россиян перцовкой

02 июля 2026, 16:47

Россияне оставили плохой отзыв на бар в Молдавии и получили в глаза перцовкой

Фото: istockphoto/vadishzainer

В Молдавии владелец одного из баров применил перцовый баллончик против российских туристов после того, как они оставили негативный отзыв о заведении. Об этом сообщает Baza.





По данным СМИ, Андрей вместе с женой и друзьями отдыхал в пабе Brothers Pub, популярном среди отдыхающих. Гости остались недовольными уровнем обслуживания: по их словам, официанты долго не подходили к столику и медленно приносили заказ. Кроме того, они заявили о неподобающем поведении со стороны директора заведения, который задавал одной из девушек личные и провокационные вопросы.



После инцидента компания оставила негативный отзыв о баре. Как утверждается, вскоре после этого директор потребовал, чтобы посетители покинули заведение, а затем вернулся с перцовым баллончиком и распылил его в сторону гостей. Когда туристы попытались собрать вещи и уйти, конфликт, по их словам, продолжился с применением физической силы.







Пострадавших госпитализировали. У одного из мужчин диагностировали гематому и перелом пальца на ноге, у женщины и ещё одного участника компании — химические ожоги глаз и лица. Россияне обратились в полицию.