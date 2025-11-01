В Москве задержали распылившего перцовый баллончик в метро мужчину
Полицейские задержали на платформе станции метро «Киевская» пассажира, распылившего перцовый баллончик. Об этом сообщил РИА Новости начальник управления информации и общественных связей ГУМВД по Москве Владимир Васенин.
По его словам, между мужчиной и женщиной возник словесный конфликт. Когда за последнюю вступился её родственник, злоумышленник направил в его сторону аэрозоль. Наряд патрульно‑постовой службы УВД на Московском метрополитене задержал подозреваемого на месте.
По данным канала MAX ГУМВД, нападавшим оказался 22‑летний житель Иркутской области. На опубликованном в канале видео задержанный признался, что конфликт возник в переходе из-за недовольства неизвестного молодого человека его внешним видом, и фигурант распылил перец.
На него составили административный протокол.
