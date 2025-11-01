В Москве задержали распылившего перцовый баллончик в метро мужчину

01 ноября 2025, 11:24

В Москве задержали распылившего перцовый баллончик на «Киевской» мужчину

Фото: istockphoto/axeiz77

Полицейские задержали на платформе станции метро «Киевская» пассажира, распылившего перцовый баллончик. Об этом сообщил РИА Новости начальник управления информации и общественных связей ГУМВД по Москве Владимир Васенин.