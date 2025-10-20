В Петербурге мужчина распылил перцовый газ в женщину и ее детей

20 октября 2025, 10:03

Фото: iStock/vadishzainer

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает мужчину, который в ходе ссоры атаковал женщину и её дочерей перцовым баллончиком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.