В Петербурге мужчина распылил перцовый газ в женщину и ее детей
Полиция Санкт-Петербурга разыскивает мужчину, который в ходе ссоры атаковал женщину и её дочерей перцовым баллончиком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошёл вечером в субботу на Коломяжском проспекте. Как оказалось, неизвестный мужчина во время словесного конфликта распылил газ в лицо 45-летней женщине и её детям девяти и двенадцати лет, после чего скрылся.
Пострадавших оспитализировали с ожогами глаз. Полиция проводит розыск подозреваемого и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
