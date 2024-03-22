Воробьёв: на месте стрельбы в «Крокус Сити Холле» работают бойцы СОБР и медики

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На месте стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске работают сотрудники СОБР. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он прибыл к месту событий.
«На месте делается всё для спасения людей. Работает СОБР. Около «Крокуса» – более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Ранее глава региона заявил, что выехал на место ЧП. В Подмосковье создан оперативный штаб.
По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, однако их точное число официально не называется.
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Лора Луганская