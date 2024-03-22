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МИД РФ прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле»

Захарова назвала чудовищным преступлением стрельбу в «Крокус Сити Холле»
22 марта 2024, 21:40
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

Всё мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала произошедшее в «Крокус Сити Холле».
Прежде сообщалось, что группа вооруженных мужчин и пяти человек ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» и открыла стрельбу по людям.

В настоящее ​время официальной информации о количестве погибших.


На место происшествия прибыли экстренные службы. ​МЧС предпринимают меры по ликвидации пожара.

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Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с ЧП в «Крокусе»
22 марта 2024, 22:15

Фото: сайт Кремля

Президент Белорусии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с чрезвычайным происшествием в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе МИДа Белоруссии.
Неизвестные мужчины открыли огонь по толпе людей перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле».

Вооруженные лица в упор расстреливали зрителей.

В настоящее время количество жертв официально не подтверждено. По некоторым данным, число убитых может превышать 40 человек.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы, ликвидируют пожар.

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МИД Белоруссии прокомментировал стрельбу в «Крокусе»

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#подмосковье
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МИД Белоруссии прокомментировал стрельбу в «Крокусе»
22 марта 2024, 22:07

Фото: istock / Derek Brumby

В МИД Белоруссии назвали произошедшее в концертном зале "Крокус Сити Холл" террористическим актом и подчеркнули, что ему нет оправданий.
Во внешнедипломатическом ведомстве страны также выразили соболезнования близким погибших и сообщили, что с глубокой болью следят за событиями.

​Соболезнования погибшим в результате теракта также выразил президент республики Александр Лукашенко.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. По некоторым данным, в охваченном огнем здании, может находиться до ста человек.

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#теракт
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Белый дом: США не обладали информацией о стрельбе в «Крокус сити холле»
22 марта 2024, 21:56

Фото: Istock/rarrarorro

В Белом доме заявили, что Соединённые Штаты не обладали заблаговременно информацией о ЧП в «Крокус сити холле».
Кроме того, в США утверждают, что происходящая трагедия никак не связана с действиями Киева.

Ранее в офисе генсека ООН сообщили, что организация опечалена сообщениями о стрельбе в «Крокус сити холле».

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Шмыгаль: Киев выполнил 77% реформ по соглашению об ассоциации с Евросоюзом
22 марта 2024, 19:57

Фото: РИА Новости/Стрингер

Киевские власти выполнили 77% реформ, которые необходимы для реализации соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявил премьер-министр Украины
На кадрах видео, опубликованного в его телеграм-канале, глава украинского правительства рассказывает, что было проведено девятое заседание ассоциации Совета Украина - Евросоюз. По его словам, общий прогресс выполнения соглашения по реформам составил 77%.

«Это 5% за прошлый год», — довольно невнятно уточнил Шмыгаль.

Возможно, он имел ввиду, что по сравнению с прошлогодними показателями реформ стало больше ещё на 5%. Украинский премьер также сообщил, что Киев рассчитывает приступить к фактическим переговорам о вступлении в ЕС уже в первой половине текущего года.

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#киев
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Глава МИД Швейцарии Кассис допустил перенос мирной конференции по Украине
22 марта 2024, 19:30

Фото: istockphoto/RossHelen

Мирная конференция по Украине, которую Берн собирался провести у себя до лета текущего года, может быть перенесена на более поздний срок. Об этом сообщил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.
В интервью телеканалу RTS глава швейцарского внешнеполитического ведомства уведомил, что формат форума и точные сроки МИД страны определит к середине апреля. Дипломаты решат, стоит ли проводить конференцию как можно скорее либо её следует отложить. Также будет определено, нужно ли проводить два форума, чтобы иметь два суждения, которые могли бы продвигаться одновременно. По словам Кассиса, МИД сейчас находится в промежуточной стадии, которую в ведомстве называют «исследовательской».

Министр также добавил, что с середины января сотрудники его ведомства осуществляют интенсивные международные контакты в целях подготовки конференции, изучают позиции разных стран, а также оценивают их готовность к тем или иным действиям. Однако пока вопрос о сроках проведения форума остаётся открытым, заключил Кассис.

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#конференция
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МИД: Россия закрыла въезд для 56 граждан Канады на постоянной основе
22 марта 2024, 19:23

Фото: istock/Oleksii Liskonih

В ответ на вводимые санкции, Россия запретила въезд в страну 56 канадским гражданам, сообщили в МИД РФ.
Представители внешнеполитического ведомства сообщили, что речь идет о тех гражданах, кто был вовлечен в кампанию по восхвалению гитлеровских пособников, включая позорное чествование в канадском парламенте нациста Я.Гунько.

Кроме того, в санкционный список вошли лица, причастные к поставкам Украине военной помощи.

В МИД РФ подчеркнули, что санкции имеют избирательный характер и вводятся в отношении конкретных лиц.

Прежде сообщалось, что МИД Канады направило ноту с отказом выдавать России бывшего эсесовца Гунько.

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#россия
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Политолог Маркелов объяснил напряжённые отношения России и Японии
22 марта 2024, 19:14

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Политолог Сергей Маркелов объяснил, что напряжённые отношения России и Японии сложились исторически.
По его словам, сыграли роль факторы, среди которых исторические недоговоренности по поводу Курильских островов и разногласия по Второй мировой войне.

«Третий глобальный фактор — это осознание с нашей стороны, что Япония ценой собственной идентичности и субъектности целиком и полностью стала дальневосточным сателлитом США. Все политические, финансовые, экономические вопросы в Японии полностью регулируются США, с их подачки и подмигиваний», — высказал своё мнение в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Ранее сообщалось, что Япония ввела запрет на экспортные поставки в Россию ещё пяти категорий товаров из раздела станков.

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#сша
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#политика
#история
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Небензя: Цель СВО по демилитаризации Украины собственно уже выполнена
22 марта 2024, 18:38

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Одну из целей специальной военной операции, поставленных Верховным главнокомандующим Вооружённых сил РФ Владимиром Путиным, а именно демилитаризацию Украины, собственно уже можно считать выполненной.
Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности международной организации. Он пояснил, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) уже давно не воюют своим оружием — его у них практически не осталось.

Теперь украинские боевики выживают исключительно за счёт поставок от западных союзников и стран НАТО, продолжил российский дипломат. Именно поэтому можно считать Украину условно демилитаризованной, то есть лишённой собственного вооружения и военной техники, заключил Небензя.

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#украина
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«Россияне повсюду»: стало известно, на каком фланге будет фокусироваться НАТО
Адмирал Бауэр: НАТО должно фокусировать внимание не только на востоке
22 марта 2024, 18:36

Фото: iStock/Sinenkiy

НАТО будет фокусировать свое внимание не только на восточном фланге, так как «россияне повсюду». Такое заявление сделал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью онлайн-изданию украинского минобороны Armyinform. Так он ответил на вопрос о необходимости усиления восточного фланга альянса в противостоянии НАТО и РФ.
«Россияне не только на восточном фланге. Они в космосе, россияне в киберпространстве, россияне в Арктике и на западе Атлантического океана. Россияне в Африке, Средиземноморье и Черном море. Россияне вокруг нас», — заявил Бауэр.

Таким образом, он подчеркнул, что глупо держать фокус только на востоке, потому что «россияне повсюду».

Ранее Бауэр заявил, что государства-члены альянса готовы к потенциальному столкновению с Российской Федерацией. Он напомнил, что с 2019 года страны НАТО начали возвращаться к концепции коллективной безопасности. Спикер добавил, что выполнения таких задач были реформированы силы, а оборонная стратегия и планирование были изменены.

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