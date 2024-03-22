МИД РФ прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле»

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Всё мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала произошедшее в «Крокус Сити Холле».
Прежде сообщалось, что группа вооруженных мужчин и пяти человек ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» и открыла стрельбу по людям.
В настоящее время официальной информации о количестве погибших.
На место происшествия прибыли экстренные службы. МЧС предпринимают меры по ликвидации пожара.
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В настоящее время официальной информации о количестве погибших.
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В «Крокус Сити холле» могут оставаться около 100 человек
Анастасия Хохлова