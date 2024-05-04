По факту выселения из дома дочери бойца СВО возбуждено уголовное дело

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело о нарушении жилищных прав жительницы села Самарское и её 14-летней дочери. Семья бойца, пропавшего без вести в зоне СВО, оказалась выселена из собственного дома мигрантом из Средней Азии.
Ранее в социальных сетях широкое распространение получило видеообращение, которое юная ростовчанка адресовала президенту РФ Владимиру Путину и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В нём девочка рассказала, что её отец пропал без вести в зоне спецоперации, а в декабре прошлого года мигрант из Узбекистана переоформил и продал неизвестным лицам земельный участок, на котором находится принадлежащий ей с матерью дом.
По её словам, мужчина также сменил замки и пользуется их домом как своим собственным. Мать девочки обращалась в полицию и к местным властям, но безрезультатно. После публикации видеообращения ситуация изменилась. На дом и земельный участок наложен арест. Судебное заседание по вопросам признания недействительными сделок с имуществом и воспрепятствовании доступа собственника в домовладение назначено на 14 мая. Дело под свой контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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Александр Бойцов