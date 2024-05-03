Мигрант до смерти избил пенсионерку во Владимире

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Во Владимире 60-летний уроженец Узбекистана до смерти избил 87-летнюю пенсионерку. Об этом СУСК РФ по региону сообщило «Ленте.ру».
По данным следствия, в ноябре 2023 года мигрант пришёл в гости к своей знакомой. Между ними произошла ссора, в результате которой мужчина набросился на пенсионерку и избил её. После этого он скрылся с места преступления. Полученные травмы были несовместимы с жизнью. Тело пожилой женщины на следующий день обнаружила обнаружила её соседка, которая и вызвала полицию. Правоохранителям удалось установить личность убийцы и задержать его.
В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть пострадавшего.
В настоящее время мигрант заключён под стражу, материалы его дела переданы в суд.
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В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть пострадавшего.
В настоящее время мигрант заключён под стражу, материалы его дела переданы в суд.
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Анастасия Чинкова