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Мигрант-наркоман обманом выселил из дома жену и дочь пропавшего без вести бойца СВО

В Ростовской области мигрант выселил из дома жену и дочь пропавшего бойца СВО
03 мая 2024, 02:38
Фото: istock / victorass88

Фото: istock / victorass88

Мигрант обманом выселил из дома жену и несовершеннолетнюю дочь пропавшего без вести бойца спецоперации. Об этом стало известно Телеграм-каналу «Военкоры Русской весны» («РВ»).
14-летняя Маша Кравцова обратилась с видеосообщением к президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Она рассказала, что в декабре 2023 года мигрант по имени Джамал каким-то образом сделал доверенность от имени ее отца и оформил на себя вторую половину дома в селе Самарское Азовского района Ростовской области, где они проживали.



Затем Джамал продал часть участка своим родственникам и запретил семье бойца входить в дом, угрожая уголовным преследованием. В итоге женщина с дочкой вынужденно покинули дом без возможности забрать свои вещи.

Девочка также рассказала, что иностранец использует банковскую карту её папы и тратит деньги на запрещенные вещества. Мать Маши обвиняет мигранта в угрозах и незаконном выселении.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о возможном нарушении прав собственности российских граждан.

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#девочка
Крупный пожар на востоке Москвы ликвидировали
В Москве ликвидировали пожар в административно-производственном здании
03 мая 2024, 02:17

Фото: istock / DmyTo

Пожар, произошедший в административно-производственном здании на востоке Москвы, устранен. Об этом информирует МЧС России в Телеграм-канале.
«Пожар на востоке Москвы ликвидирован. Причина устанавливается», — сказано в сообщении.
До этого в МЧС сообщали, что спасатели тушат пожар в трехэтажном здании на востоке Москвы. На месте ЧП обрушилась кровля на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания достигла 2,5 тысячи «квадратов». Для тушения возгорания были задействованы 120 спасателей и 35 единиц техники. К устранению пожара также привлекали авиацию и пожарный поезд.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала сезона потушили 12 лесных пожаров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
#пожар
#возгорание
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Стало известно, что крымский мост подорвали самодельным устройством
«Коммерсант»: Крымский мост подорвали бомбой мощностью 10 тонн тротила
02 мая 2024, 23:34

Фото: istock / gutaper

Чтобы подорвать Крымский мост в 2022 году, террористы применили самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной десяти тонн тротила. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на итоги официальной взрывотехнической экспертизы.
По данным информагентства, основой самодельного устройства была не промышленная взрывчатка, а спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо, сдетонировавшее от взрыва пластита в определенной точке маршрута.

Напомним, Крымский мост подорвали 8 октября 2022 года с помощью грузовика, начинённого взрывчаткой. Взрыв обрушил порядка 250 метров шоссейного полотна, 7 цистерн грузового поезда сгорели. Погибли четыре человека.

Ранее в Госдуме заявили об усилении защиты Крымского моста. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мост
#взрыв
#террористы
#взрывчатка
#крымский мост
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К тушению пожара на востоке Москвы привлекли авиацию
МЧС: авиация привлечена к тушению пожара в здании на востоке Москвы
02 мая 2024, 23:20

Фото: МЧС России

К тушению пожара в административно-производственном здании на востоке Москвы привлекли авиацию. Об этом проинформировал МЧС РФ в Телеграм-канале.
«К тушению пожара на востоке столицы привлечена авиация Московского авиационного центра», — сказано в сообщении.
Пожар в трехэтажном здании начался в четверг вечером. По последней информации, площадь возгорания достигла 2,5 тысяч квадратных метров. Помимо этого, у здания частично обрушилась кровля.

К тушению пожара привлекли 120 человек личного состава и 35 единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало.

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#мчс
#пожар
#авиация
#человек
#кровля
#рф
#служба
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Завод полыхает на востоке Москвы, внутри могут быть люди
02 мая 2024, 22:16

Фото: iStock/:photovs

Здание завода горит на востоке Москвы, в помещении могут быть люди.
По данным Telegram-канала, дым виден за несколько километров от места ЧП. Горит завод по производству искусственного камня на улице Буракова. Площадь возгорания превышает 2,5 тысячи квадратов, есть угроза обрушения кровли.

Как пишет SHOT, пожар произошёл на территории мебельного цеха на третьем этаже и быстро охватывает все больше площади.

На данный момент на месте работают сотрудники МЧС и медицинский персонал. Причины пожара устанавливаются. Информации о пострадавших пока нет. На месте работают все специальные службы.

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#москва
#пожар
#завод
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МВД РФ объявило в розыск экс-главу СБУ, депутата Рады Наливайченко*
02 мая 2024, 21:44

Фото: iStock/Vladimir Agapov

МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ), депутата Верховной рады Валентина Наливайченко*, следует из базы данных ведомства.
Отмечается, что в отношении депутата возбуждено дело по статье Уголовного кодекса России о призывах к насилию в отношении российских военных.

Напомним, что в феврале текущего года российские следователи заочно предъявили обвинения в военных преступлениях Наливайченко*.

Согласно данным Следственного комитета РФ, депутат принял решение о проведении антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, в результате которой были обстреляны несколько населённых пунктов и пострадали более тысячи человек.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
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#верховная рада
#депутат
#украина
#россия
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Американец заживо закопал жену в лесу и получил 13 лет тюрьмы
02 мая 2024, 21:39

Фото: iStock/graphixchon

Мужчине из штата Вашингтон, который избил жену и закопал ее заживо, дали 13 лет тюрьмы.
Об этом пишет New York Post. По данным издания, 54-летнего Че Ген Ан арестовали в 2022 году за избиение жены. Во время конфликта женщина успела вызвать полицию с помощью умных часов. После этого муж связал ее клейкой лентой, погрузил в машину и отвез в лес.

Там мужчина закопал супругу в неглубокую яму и уехал. Женщина провела 12 часов в земле, однако смогла выбраться и выжить.

В марте он признал себя виновным в покушении. Адвокат задержанного заявил, что тот страдал психическим расстройством и принимал «слишком много лекарств». В конце апреля суд приговорил его к 13 годам тюрьмы и запретил общаться с женой и детьми.

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#сша
#женщины
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Бездомный американец напал на незнакомца и съел половину его лица
02 мая 2024, 21:22

Фото: iStock/gorodenkoff

Бездомный из Лос-Анджелеса напал на незнакомца на парковке и стал есть его лицо.
Об этом сообщает Daily Mail. По данным издания, 29-летний бездомный Колин Чех напал на незнакомого мужчину на парковке продуктового магазина. Чех начал бить покупателя головой об асфальт, а после этого накинулся на него, и стал поедать его лицо.

Очевидцы вызвали полицию. Когда на место прибыл наряд, полицейские увидели каннибала, склонившегося над жертвой. Позднее стало известно, что Чех съел ухо и глаз мужчины. Спасти пострадавшего не удалось.

Чех рассказал следствию, что у него нет жилья и он не спал последние пять суток, поскольку что-то им «завладело». По его словам, когда он накинулся на незнакомца, ему казалось, что он сражается с оборотнем. Голоса в голове убеждали его напасть на мужчину. Задержанному предстоит психиатрическая экспертиза.

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#сша
#задержание
#суд
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Врачи осмотрели девочку, пострадавшую от нападения в Люберцах
Омбудсмен Мишонова: врачи осмотрели и отпустили домой избитую в Люберцах девочку
02 мая 2024, 20:50

Фото: iStock/gpointstudio

Девятилетнюю девочку, которую беспричинно избил прохожий, осмотрели врачи и отпустили домой на амбулаторное лечение. Об этом уполномоченный по правам ребёнка Московской области Ксения Мишонова сообщила в беседе с РИА Новости.
Напомним, что инцидент произошёл в четверг в ЖК «Томилино парк» в Люберцах. Неизвестный мужчина шёл навстречу возвращавшейся из школы домой девочки. Он ругался матом и бил припаркованные автомобили. Как только мужчина поравнялся с ребёнком, он со всей силы ударил девочку. После этого напавший скрылся.

По словам Мишоновой девочку осмотрели врачи и отпустили с мамой домой. Также семье предложили услуги детского психолога, который готов поработать с ребёнком.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании напавшего. Ему потребовалась медицинская помощь, поэтому мужчину отправили в больницу, после чего его доставили в отделение полиции для проведения проверки.

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#ксения мишонова
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#врачи
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Похищенного 8 месяцев назад ребенка нашли в Красноярске и вернули матери
02 мая 2024, 20:42

Фото: iStock/eranicle

Пятилетнюю девочку, которую отец похитил у супруги около восьми месяцев назад, нашли в Красноярске и вернули матери.
Об этом рассказали в Красноярской областной общественной организации содействия поисковым работам «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной.

Проживающая на Кубани мать девочки обратилась в организацию в апреле. Незадолго до этого в сети появились данные, что ее дочь может находиться в Красноярском крае вместе с отцом.

Волонтёры разместили ориентировки и на них моментально откликнулись местные жители, которые и прислали видео с локацией ребёнка.

Выяснилось, что отец увез девочку из Краснодарского края в Красноярск. Силовики задержали мужчину.

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#отец
#мать
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