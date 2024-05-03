Мигрант-наркоман обманом выселил из дома жену и дочь пропавшего без вести бойца СВО

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Мигрант обманом выселил из дома жену и несовершеннолетнюю дочь пропавшего без вести бойца спецоперации. Об этом стало известно Телеграм-каналу «Военкоры Русской весны» («РВ»).
14-летняя Маша Кравцова обратилась с видеосообщением к президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Она рассказала, что в декабре 2023 года мигрант по имени Джамал каким-то образом сделал доверенность от имени ее отца и оформил на себя вторую половину дома в селе Самарское Азовского района Ростовской области, где они проживали.
Затем Джамал продал часть участка своим родственникам и запретил семье бойца входить в дом, угрожая уголовным преследованием. В итоге женщина с дочкой вынужденно покинули дом без возможности забрать свои вещи.
Девочка также рассказала, что иностранец использует банковскую карту её папы и тратит деньги на запрещенные вещества. Мать Маши обвиняет мигранта в угрозах и незаконном выселении.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о возможном нарушении прав собственности российских граждан.
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Она рассказала, что в декабре 2023 года мигрант по имени Джамал каким-то образом сделал доверенность от имени ее отца и оформил на себя вторую половину дома в селе Самарское Азовского района Ростовской области, где они проживали.
Затем Джамал продал часть участка своим родственникам и запретил семье бойца входить в дом, угрожая уголовным преследованием. В итоге женщина с дочкой вынужденно покинули дом без возможности забрать свои вещи.
Девочка также рассказала, что иностранец использует банковскую карту её папы и тратит деньги на запрещенные вещества. Мать Маши обвиняет мигранта в угрозах и незаконном выселении.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о возможном нарушении прав собственности российских граждан.
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Алина Юрчак