По подозрению в убийстве трёх пенсионерок в Подмосковье разыскивают двух человек

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У полиции появились подозреваемые по делу об убийстве трёх пенсионерок в частном доме в Московской области, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, трупы трёх пенсионерок обнаружили 7 февраля в подвале частного дома в деревне Свитино. Позже выяснилось, что хозяйка дома — 64-летняя Светлана Филанович, являлась владелицей завода ТИАЛ. Две другие — её подруги. Предполагается, что женщин могли убить из-за бизнеса Филанович.
Преступники также угнали машину пенсионерки и вынесли из дома документы и драгоценности на 3,5 миллиона рублей. Угнанный автомобиль был обнаружен вчера в 37 километрах от места убийства.
Правоохранители разыскивают по подозрению в убийстве пенсионерок двоих мужчин. Один из них — бывший полицейский Михаил Борзых. Предполагается, что он мог покинуть территорию России. Однако, второй подозреваемый всё ещё может оставаться в Москве.
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Преступники также угнали машину пенсионерки и вынесли из дома документы и драгоценности на 3,5 миллиона рублей. Угнанный автомобиль был обнаружен вчера в 37 километрах от места убийства.
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Евгения Парфентьева