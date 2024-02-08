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По подозрению в убийстве трёх пенсионерок в Подмосковье разыскивают двух человек

В убийстве трёх пенсионерок в Подмосковье подозревают экс-полицейского Борзых
08 февраля 2024, 12:45
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

У полиции появились подозреваемые по делу об убийстве трёх пенсионерок в частном доме в Московской области, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, трупы трёх пенсионерок обнаружили 7 февраля в подвале частного дома в деревне Свитино. Позже выяснилось, что хозяйка дома — 64-летняя Светлана Филанович, являлась владелицей завода ТИАЛ. Две другие — её подруги. Предполагается, что женщин могли убить из-за бизнеса Филанович.

Преступники также угнали машину пенсионерки и вынесли из дома документы и драгоценности на 3,5 миллиона рублей. Угнанный автомобиль был обнаружен вчера в 37 километрах от места убийства.


Правоохранители разыскивают по подозрению в убийстве пенсионерок двоих мужчин. Один из них — бывший полицейский Михаил Борзых. Предполагается, что он мог покинуть территорию России. Однако, второй подозреваемый всё ещё может оставаться в Москве.

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#подмосковье
#убийство
#пенсионерка
#полиция
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В Подмосковье спасли двух рыбаков, застрявших на водохранилище из-за циклона
08 февраля 2024, 12:59

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Двух рыбаков из Дмитрова, застрявших на Иваньковском водохранилище из-за мощного снегопада, выручили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Мужчины отправились на рыбалку на мотобуксировщике. Однако вернуться самостоятельно не смогли, так как их техника оказалась не в состоянии преодолеть сугробы, наметённые циклоном «Ольга». Рыбаки оказались заперты непогодой в десяти километрах от берега и вызвали спасателей», — говорится в сообщении.
Спасатели выдвинулись на помощь на судне на воздушной подушке. Снегопад снизил видимость почти до нуля, что очень затрудняло поиски. Отыскать рыбаков получилось только благодаря переданным по смартфону координатам.
Спасатели убедились, что медицинская помощь рыбакам не нужна и отвезли их на берег водохранилища, где была припаркована их машина.

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#спасатели
#дубна
#рыбаки
#подмосковье
#московская область
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В огненном ДТП в Волгоградской области погиб водитель
Водитель фуры сгорел в ДТП в Волгоградской области
08 февраля 2024, 11:16

Фото: iStock/Sergey Pakulin

В аварии с тремя автомобилями в Волгоградской области погиб водитель, об этом сообщили в региональном МЧС.
По информации ведомства, ДТП произошло рано утром на 490-м км трассы Р-228 в Волгоградской области.

«В результате ДТП произошло воспламенение горюче-смазочных материалов. Пожарно-спасательные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. На участке сотрудниками полиции организовано реверсивное движение», — уточнили в ГУ МЧС.

Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком Renault и легковым автомобилем. В результате столкновения, Renault воспламенился, водитель погиб на месте происшествия. Ещё три участника ДТП госпитализированы в больницу с ранениями.

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#дтп
#грузовик
#погибший
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Wildberries проведёт расследование после драки сотрудников в Электростали
08 февраля 2024, 10:24

Фото: iStock/nito100

Wildberries проведёт расследование после массовой драки, которую устроили на складе в Электростали, об этом сообщил представитель компании в комментарии для «РИА Новости».
Напомним, ранее стало известно, что словесная перепалка началась между сотрудником склада и охранником из группы быстрого реагирования (ГБР). Спор перерос в драку. Разнимать конфликтующих кинулись другие мужчины, однако, они тоже оказались втянуты в драку, которая переросла в массовое побоище.

К счастью, в результате конфликта никто не пострадал. 10 самых активных участников конфликта были доставлены в отделение полиции.

«На территории логистического центра в Электростали действительно произошел конфликт между занятым на складе и сотрудником ГБР. В компании будет проведено внутреннее расследование», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что сейчас склад, на котором произошёл конфликт, работает в штатном режиме.

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#склад
#драка
#электросталь
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В Жуковском воры сбили палкой камеру наблюдения и обокрали табачный магазин
08 февраля 2024, 09:15

Фото: iStock/Zinkevych

Двое мужчин обворовали табачный магазин в Жуковском, одного из злоумышленников задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчины подъехали к магазину на улице Солнечная на машине с подложными номерами, палкой сбили установленную над входом камеру видеонаблюдения, выломали дверь, забрали деньги из кассы и часть товара и уехали. Материальный ущерб превысил миллион рублей», — говорится в сообщении.
Одного из участников кражи удалось задержать. Им оказался 40-летний приезжий из Рыбинска. В его квартире нашли две рации, банковские карты и несколько пачек сигарет, украденных из магазина. Сейчас полиция разыскивает второго соучастника кражи. Кроме того, проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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#жуковский
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#магазин
#полиция
#криминал
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Военную базу США на востоке Сирии атаковали ракетами
Базу США на месторождении нефти «Омар» на востоке Сирии атаковали ракетами
08 февраля 2024, 06:48

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Американскую военную базу на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии атаковали ракетами, передает РИА Новости.
Согласно данным, по местоположению американских военных было выпущено четыре ракеты.

Немедленно после атаки с базы были подняты боевые вертолеты. О погибших или разрушениях на данный момент информации нет.

Также стоит отметить, что ночью 3 февраля сообщалось о ракетной атаке на базу США на месторождении газа «Конико» в Дейр-эз-Зоре. В эту же ночь американские военные нанесли удары по более чем 85 целям в Сирии и Ираке.

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#вертолёты
#ночь
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#база
#ракеты
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TMZ: Звезда порно попала в больницу в критическом состоянии
Известную американскую порноактрису Эмили Уиллис госпитализировали в критическом состоянии
08 февраля 2024, 06:33

Фото: istockphoto/Asian

Американскую порноактрису Эмили Уиллис госпитализировали в критическом состоянии из-за предполагаемого передозировки наркотиками, сообщает TMZ.
В настоящее время она находится в отделении интенсивной терапии, где врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Известно, что Уиллис была доставлена в больницу из реабилитационного центра в Малибу, где многие звезды проходят лечение от различных зависимостей.

Ранее в схожих обстоятельствах умерла американская порноактриса Джесси Джейн в возрасте 44 лет. Причиной смерти было передозировка наркотиками.

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#сша
#врачи
#лечение
#звёзды
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На первом энергоблоке японской АЭС «Цурага» заметили дым
NHK: на первом энергоблоке японской АЭС «Цурага» заметили дым
08 февраля 2024, 03:40

Фото: istockphoto/Wlad74

Телеканал NHK сообщил о появлении дыма на японской атомной электростанции «Цуруга» утром в четверг.
Дым обнаружен в районе турбинного отсека первого энергоблока. Полиция и пожарная служба утверждают, что никто не пострадал.

На первом энергоблоке станции «Цуруга» с 2017 года проводятся работы по демонтажу реактора.

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#полиция
#аэс
#станции
#служба
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У побережья Камчатки за сутки произошли пять землетрясений
У берегов Камчатки за сутки произошли пять землетрясений магнитудой от 3,6 до 5
08 февраля 2024, 00:56

Фото: iStock/SteveCollender

За прошедшие сутки у побережья Камчатки произошло пять землетрясений с магнитудой от 3,6 до 5,0, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН РИА Новости.
«Два землетрясения были зафиксированы у восточного побережья Камчатки с магнитудой 3,6 и 3,7. Расстояние до Петропавловска-Камчатского составило 148 и 142 километра соответственно. Три землетрясения произошли неподалеку от Командорских островов, входящих в состав Камчатского края», — отметил собеседник.
Магнитуда землетрясений у Командорских островов составила от 4,6 до 5,0. Расстояние до ближайшего населенного пункта — села Никольское — составило от 35 до 50 километров.

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#дома
#землетрясение
#землетрясения
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Двое из 18 пострадавших в массовом ДТП в Подмосковье погибли
Минздрав: двое из 18 пострадавших в массовом ДТП на М-4 в Подмосковье погибли
07 февраля 2024, 23:22

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате массового ДТП на трассе М-4 в Подмосковье пострадали восемнадцать человек, из которых двое погибли, передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.
Столкновение более чем сорока автомобилей произошло приблизительно в 14:40 в Ступинском районе Московской области. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Всего 18 человек получили ранения, двое из них скончались.

Медики предоставили амбулаторную помощь одиннадцати пострадавшим, пять человек были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. По уточненной информации пресс-службы, все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

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